Ветеран Другої світової війни під Дніпром відзначила свій сотий день народження

Як передає Politeka.net, про ювілярку розповіли місцеві ЗМІ.



Людмила Дмитрівна народилася в 1920 році в селі Водяне Кіровоградської області. У 1940 році вона закінчила фельдшерсько-акушерське училище, а через рік була призвана в до лав Червоної Армії.



Людмила Колодєєва була медсестрою 90-го медсанбату 1303-ї Сибірської дивізії, воювала на 3-му Українському фронті, брала участь у звільненні України.

У 1944 році демобілізована у зв'язку з вагітністю та народженням дочки. Також з 1948 по 1989 рік працювала у 2-й міській лікарні акушеркою.

Людмила Дмитрівна має двох дітей, дві внучки і трьох правнуків.



Раніше ми повідомили, що ветеран ігор Козацький, який воював в Афганістані, а в 2015 відправився добровольцем на Донбас стоїть у черзі на житло від держави він стоїть вже 20 років.

Після року служби чоловік повернувся в Дніпро, але працювати вже не міг, так як отримав інвалідність.



Як писала Politeka, у Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні:"втираються в довіру до дітей".

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