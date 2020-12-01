Ветеран Второй мировой войны под Днепром отметила свой сотый день рождения
Как передает Politeka.net, о юбилярше рассказали местные СМИ.
Людмила Дмитриевна родилась в 1920 году в селе Водяное Кировоградской области. В 1940 году она окончила фельдшерско-акушерское училище, а через год была призвана в в ряды Красной Армии.
Людмила Колодеева была медсестрой 90-го медсанбата 1303-й Сибирской дивизии, воевала на 3-м Украинском фронте, участвовала в освобождении Украины.
В 1944 году демобилизована в связи с беременностью и рождением дочери. Также с 1948 по 1989 год работала во 2-й городской больнице акушеркой.
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Людмила Дмитриевна имеет двух детей, две внучки и трех правнуков.
Ранее мы сообщили, что ветеран Игорь Казацкий, который воевал в Афганистане, а в 2015 отправился добровольцем на Донбасса стоит в очереди на жилье от государства он стоит уже 20 лет.
После года службы мужчина вернулся в Днепр, но работать уже не мог, так как получил инвалидность.
Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".
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Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.