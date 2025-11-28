Государственная экологическая инспекция Украины подвела итоги работы через неделю (с 21 по 27 ноября), зафиксировав масштабные нарушения природоохранного законодательства по всей стране.

Общая сумма ущерба, рассчитанного за этот период, достигла 16 миллионов 375 тысяч гривен. Наиболее резонансные случаи зафиксированы в Одесской, Житомирской и Винницкой областях, где речь идет о многомиллионном браконьерстве в заповедниках, массовой вырубке лесов и неспособности местных властей ликвидировать свалки.

Общие итоги контрольной недели

За неделю территориальные органы Госэкоинспекции провели 396 мер контроля и составили 417 протоколов об административных нарушениях.

Начислены убытки: 16 млн 375 тыс. грн.

Взысканы убытки (добровольно и принудительно): 5 млн 437 тыс. грн.

Наложены штрафы в Госбюджет: 77 тыс. грн (из 82 тыс. грн наложенных).

Эти цифры свидетельствуют о том, что нарушение экологических норм является массовым явлением, требующим жесткого контроля и взыскания миллионных компенсаций.

Экологические криминалы по регионам

На этой неделе особо отличились несколько областей, где зафиксированы резонансные нарушения.

Одесская область: Миллионное браконьерство в заповеднике

Наибольшие убытки насчитали в Одесской области:

8 млн 4 тыс. грн – за отлов водных биоресурсов без разрешительных документов в озере (лимане) Алибей на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы». Материалы дела уже в суде.

1 млн 111 тыс. грн – за засорение земель строительными отходами на территории НПП «Куяльницкий» в пределах Одессы.

Житомирская область: Массовые незаконные вырубки

Лесная мафия продолжает вредить Полесью:

1 млн 260 тыс. грн – претензия предъявлена ​​Пулинскому поселковому совету за незаконную вырубку 209 деревьев разных пород на коммунальной земле.

2 млн 125 тыс. грн – убытки, начисленные за вырубку 133 деревьев неустановленными лицами вблизи села Болярка. Материалы переданы в полицию.

Винницкая область: Ответственность местных властей за мусор

В Винницкой области претензию на сумму 928 тыс. грн получил Бершадский городской совет. Причина – бездействие в ликвидации несанкционированных свалок, что привело к засорению земель.

Кировоградская область: Хищный лов рыбы

В Кременчугском водохранилище возле села Нагорное неустановленные лица выловили ценные виды рыб запрещенными орудиями в пределах хозяйственной зоны РЛП "Светловодский". Начислены убытки на 1 млн 147 тыс. грн.

Черновицкая область: Ущерб в парках

На Буковине начислено 728 тыс. грн ущерба за незаконную вырубку 27 деревьев в разных местах, включая парк-памятник садово-паркового искусства местного значения «Вашкивецкий».

Последствия нарушений

Госэкоинспекция продолжает жесткий курс на взыскание компенсаций. Общая сумма предъявленных претензий и исков за неделю составляет 4 млн. 123 тыс. грн.

Сообщение по итогам недели подчеркивает, что экологические преступления в Украине являются многомиллионной проблемой, а ответственность за бездействие или прямое нарушение закона будут нести как частные лица, так и органы местного самоуправления.