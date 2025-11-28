Общая сумма ущерба, рассчитанного за этот период, достигла 16 миллионов 375 тысяч гривен. Наиболее резонансные случаи зафиксированы в Одесской, Житомирской и Винницкой областях, где речь идет о многомиллионном браконьерстве в заповедниках, массовой вырубке лесов и неспособности местных властей ликвидировать свалки.

Общие итоги контрольной недели

За неделю территориальные органы Госэкоинспекции провели 396 мер контроля и составили 417 протоколов об административных нарушениях.

Начислены убытки: 16 млн 375 тыс. грн.

Взысканы убытки (добровольно и принудительно): 5 млн 437 тыс. грн.

Наложены штрафы в Госбюджет: 77 тыс. грн (из 82 тыс. грн наложенных).

Эти цифры свидетельствуют о том, что нарушение экологических норм является массовым явлением, требующим жесткого контроля и взыскания миллионных компенсаций.

Экологические криминалы по регионам

На этой неделе особо отличились несколько областей, где зафиксированы резонансные нарушения.

Одесская область: Миллионное браконьерство в заповеднике

Наибольшие убытки насчитали в Одесской области:

8 млн 4 тыс. грн – за отлов водных биоресурсов без разрешительных документов в озере (лимане) Алибей на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы». Материалы дела уже в суде.

1 млн 111 тыс. грн – за засорение земель строительными отходами на территории НПП «Куяльницкий» в пределах Одессы.

Житомирская область: Массовые незаконные вырубки

Лесная мафия продолжает вредить Полесью:

1 млн 260 тыс. грн – претензия предъявлена ​​Пулинскому поселковому совету за незаконную вырубку 209 деревьев разных пород на коммунальной земле.

2 млн 125 тыс. грн – убытки, начисленные за вырубку 133 деревьев неустановленными лицами вблизи села Болярка. Материалы переданы в полицию.

Винницкая область: Ответственность местных властей за мусор

В Винницкой области претензию на сумму 928 тыс. грн получил Бершадский городской совет. Причина – бездействие в ликвидации несанкционированных свалок, что привело к засорению земель.

Кировоградская область: Хищный лов рыбы

В Кременчугском водохранилище возле села Нагорное неустановленные лица выловили ценные виды рыб запрещенными орудиями в пределах хозяйственной зоны РЛП "Светловодский". Начислены убытки на 1 млн 147 тыс. грн.

Черновицкая область: Ущерб в парках

На Буковине начислено 728 тыс. грн ущерба за незаконную вырубку 27 деревьев в разных местах, включая парк-памятник садово-паркового искусства местного значения «Вашкивецкий».

Последствия нарушений

Госэкоинспекция продолжает жесткий курс на взыскание компенсаций. Общая сумма предъявленных претензий и исков за неделю составляет 4 млн. 123 тыс. грн.

Сообщение по итогам недели подчеркивает, что экологические преступления в Украине являются многомиллионной проблемой, а ответственность за бездействие или прямое нарушение закона будут нести как частные лица, так и органы местного самоуправления.