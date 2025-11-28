Общая сумма ущерба, рассчитанного за этот период, достигла 16 миллионов 375 тысяч гривен. Наиболее резонансные случаи зафиксированы в Одесской, Житомирской и Винницкой областях, где речь идет о многомиллионном браконьерстве в заповедниках, массовой вырубке лесов и неспособности местных властей ликвидировать свалки.
Общие итоги контрольной недели
За неделю территориальные органы Госэкоинспекции провели 396 мер контроля и составили 417 протоколов об административных нарушениях.
Начислены убытки: 16 млн 375 тыс. грн.
Взысканы убытки (добровольно и принудительно): 5 млн 437 тыс. грн.
Наложены штрафы в Госбюджет: 77 тыс. грн (из 82 тыс. грн наложенных).
Эти цифры свидетельствуют о том, что нарушение экологических норм является массовым явлением, требующим жесткого контроля и взыскания миллионных компенсаций.
Экологические криминалы по регионам
На этой неделе особо отличились несколько областей, где зафиксированы резонансные нарушения.
Одесская область: Миллионное браконьерство в заповеднике
Наибольшие убытки насчитали в Одесской области:
8 млн 4 тыс. грн – за отлов водных биоресурсов без разрешительных документов в озере (лимане) Алибей на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы». Материалы дела уже в суде.
1 млн 111 тыс. грн – за засорение земель строительными отходами на территории НПП «Куяльницкий» в пределах Одессы.
Житомирская область: Массовые незаконные вырубки
Лесная мафия продолжает вредить Полесью:
1 млн 260 тыс. грн – претензия предъявлена Пулинскому поселковому совету за незаконную вырубку 209 деревьев разных пород на коммунальной земле.
2 млн 125 тыс. грн – убытки, начисленные за вырубку 133 деревьев неустановленными лицами вблизи села Болярка. Материалы переданы в полицию.
Винницкая область: Ответственность местных властей за мусор
В Винницкой области претензию на сумму 928 тыс. грн получил Бершадский городской совет. Причина – бездействие в ликвидации несанкционированных свалок, что привело к засорению земель.
Кировоградская область: Хищный лов рыбы
В Кременчугском водохранилище возле села Нагорное неустановленные лица выловили ценные виды рыб запрещенными орудиями в пределах хозяйственной зоны РЛП "Светловодский". Начислены убытки на 1 млн 147 тыс. грн.
Черновицкая область: Ущерб в парках
На Буковине начислено 728 тыс. грн ущерба за незаконную вырубку 27 деревьев в разных местах, включая парк-памятник садово-паркового искусства местного значения «Вашкивецкий».
Последствия нарушений
Госэкоинспекция продолжает жесткий курс на взыскание компенсаций. Общая сумма предъявленных претензий и исков за неделю составляет 4 млн. 123 тыс. грн.
Сообщение по итогам недели подчеркивает, что экологические преступления в Украине являются многомиллионной проблемой, а ответственность за бездействие или прямое нарушение закона будут нести как частные лица, так и органы местного самоуправления.