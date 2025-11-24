Государственная экологическая инспекция Полесского округа напоминает, что в условиях военного положения на большинстве территорий Украины охота строго запрещена.

Разрешено только контролируемое регулирование численности диких животных по специальной, четко согласованной процедуре. В Житомирской области экоинспекторы уже провели рейдовые проверки совместно с правоохранителями и призывают руководителей охотничьих хозяйств к максимальной ответственности, ведь за малейшее нарушение разрешение будет немедленно аннулировано.

Запрет охоты и единственное исключение

Государственная экологическая инспекция Полесского округа обратила внимание всех пользователей охотничьих угодий на ключевое ограничение военного времени: охота запрещена.

Единственным исключением является контролируемое регулирование численности диких животных, необходимое для поддержания экологического равновесия. Однако этот процесс носит исключительно регулятивный характер и проводится только на основании специальных согласований уполномоченных органов.

Начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский отмечает, что этот вопрос имеет прямое отношение к безопасности:

"В условиях военного положения соблюдение установленных ограничений в сфере охоты является вопросом безопасности и закона... Ответственное отношение пользователей охотничьих угодий – необходимое условие для сохранения популяций диких животных и поддержания экологического равновесия в регионе."

Жесткий Алгоритм и рейды в Житомирской области

Согласно решению Совета обороны Житомирской области, охотничьи хозяйства, планирующие регулирование численности хищников, должны письменно уведомить об этом Экоинспекцию и предоставить копию согласованного приказа с указанием сроков исполнения.

По состоянию на 24 ноября в Инспекцию поступило сообщение от 21 охотничьего хозяйства. Для контроля над этими мероприятиями 22 ноября работники Инспекции совместно с правоохранителями провели рейдовые проверки на территориях Житомирского и Звягельского районов.

"Контроль проводился в рамках соблюдения порядка проведения контролируемого регулирования численности хищных и копытных животных. Нарушений природоохранного законодательства и правил охоты не обнаружено."

Требования к охотхозяйствам и санкции

Инспекция четко обозначила ряд требований к участникам этих мероприятий. Ответственность за их соблюдение полностью возлагается на руководителей хозяйств.

Основные требования:

Обязательно регистрация охотников и проведение инструктажа.

Допуск только лиц, имеющих полный пакет документов на право охоты.

Строгое соблюдение техники безопасности и ветеринарно-санитарных требований (в частности, по профилактике бешенства).

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы дичи, предназначенной для употребления пищи.

Экоинспекция предупредила:

"В случае допущения нарушений или выявления фактов браконьерства, согласование на проведение мероприятия аннулируется, а выполнение мероприятия немедленно прекращается."

Госэкоинспекция призывает граждан воздерживаться от незаконной охоты и немедленно информировать о каких-либо выявленных правонарушениях правоохранительных органов.