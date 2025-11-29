Житомирская окружная прокуратура подала иск в суд против гражданина, совершившего масштабную незаконную вырубку леса на территории Новогуйвинского поссовета.

Как установило расследование, браконьер самовольно уничтожил в общей сложности 1021 дерево разных пород, среди которых были береза, ольха, сосна и осина. Государственная экологическая инспекция Полесского округа подсчитала, что сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, превышает 1,8 миллиона гривен. Теперь эта сумма будет взиматься с нарушителя через суд.

Масштабное уничтожение леса общины

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Житомирской области с иском, действуя в интересах Государственной экологической инспекции Полесского округа и Новогуйвинского поселкового совета. Ответчиком выступает гражданин, совершивший беспрецедентную незаконную порубку.

Масштабы преступления поражают:

На земельном участке, принадлежащем к коммунальной собственности Новогуйвинского поселкового совета, самовольно срублено в общей сложности 1021 дерево (береза, ольха, сосна, осина).

Вырубка деревьев была произведена без разрешительных документов, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.

Экоинспекция требует полной компенсации

Специалисты Государственной экологической инспекции Полесского округа выполнили расчеты, показавшие реальный размер ущерба, причиненного природе:

"В соответствии с расчетами... размер причиненного окружающей среде ущерба составляет более 1,8 млн грн."

Именно эту сумму прокуратура требует взыскать с нарушителя в порядке в пользу общины.

Руководитель ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул принципиальность позиции Инспекции:

"Масштаб этой незаконной вырубки свидетельствует об умышленном и циничном уничтожении лесных ресурсов общины... Экологическая инспекция... системно, совместно с органами прокуратуры, работает над тем, чтобы каждая гривна ущерба была компенсирована. Привлечение нарушителей к ответственности – последовательная и неизменная позиция Инспекции".

Судебное взыскание ущерба

Передача дела в Хозяйственный суд означает, что государство решительно настроено добиться компенсации.

Земля и зеленые насаждения, пострадавшие от браконьерских рук, являются собственностью территориальной общины. Поэтому взысканные средства будут направлены на восстановление зеленых насаждений и возмещение ущерба, причиненного общине. Судебный процесс должен стать прецедентом и жестким предупреждением для тех, кто решается самовольно уничтожать лесные ресурсы.