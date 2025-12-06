Колектив Державної екологічної інспекції Поліського округу привітав захисників із Днем Збройних сил України, наголосивши на особливій глибині цього свята в умовах повномасштабної війни.

Особлива гордість інспекції — восьмеро їхніх колег, які змінили робочі кабінети на окопи та нині захищають країну. Працівники Інспекції підготували та передали цим військовим пакунки з необхідними речами, солодощами, теплим одягом та вітамінами, щоб додати трохи тепла та комфорту у фронтові будні та нагадати, що їх чекають вдома.

Колеги зі зброєю в руках

Колектив Екоінспекції Поліського округу підкреслив, що День Збройних сил України тепер є не просто офіційним святом, а днем подяки, пошани та вдячних сердець, які б’ються в унісон із серцями воїнів.

У повідомленні особливо виділено:

"Серед тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну, – і восьмеро наших колег. Люди, які ще вчора працювали в Інспекції, сьогодні стали частиною війська та захищають країну у складі бойових підрозділів. Ми пишаємося кожним із них."

Пакунки з любов'ю та теплом

Для підтримки своїх колег-військових, працівники Інспекції зібрали спеціальні пакунки, наповнені не лише необхідними, а й приємними речами, щоб зігріти їх у передріздвяні дні.

До наборів увійшли:

Гарячі напої, солодощі та енергетичні продукти (для підтримання сил).

Вітаміни, засоби гігієни та медичні препарати.

Теплі речі та інші корисні предмети.

"Ці маленькі знаки уваги – наш спосіб сказати: ми з вами, ми віримо у вас і цінуємо вашу службу."

Шана і Віра

Колектив Інспекції висловив слова підтримки, наголосивши, що захисники є надією, опорою та "хранителями спокою та мирного неба над головою".

"Хай наші подарунки хоч трішки зігріють ваші дні та нагадають: тут, удома, у робочому колективі, на вас чекають, за вас моляться і щиро вболівають."

Звісно, не оминули увагою і пам'ять про тих, хто поклав своє життя за свободу України:

"У пошані та скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю загиблих воїнів. Ми завжди пам’ятатимемо ГЕРОЇВ, які віддали своє життя за Україну."