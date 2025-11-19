В Полтавской области, в рамках ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский», экоинспекторы совместно с водной полицией задержали браконьеров.

Нарушителей, передвигавшихся на мотоциклах, разоблачили вблизи села Святиловка Кременчугского района. У них изъяли рыболовные сетки и свежевыловленную рыбу разных видов. По предварительным подсчетам Государственной экологической инспекции Центрального округа, сумма ущерба, нанесенного государству этим браконьерством, составляет более 2,5 миллиона гривен. Все материалы дела переданы полиции для дальнейшего расследования.

Совместный рейд инспекторов Управления по экологическому надзору в Полтавской области и полицейских водного сектора Кременчугского района состоялся 18 ноября. Цель – выявление и предотвращение административных правонарушений на водоемах.

В результате операции на территории ландшафтного заказника «Сулинский», близ села Святиловка, были задержаны браконьеры. Нарушители передвигались на мотоциклах, что, вероятно, должно помочь им быстро убежать.

Изъявшие и оценка убытков

При осмотре транспортных средств браконьеров были обнаружены вещественные доказательства их незаконной деятельности:

Рыболовные сетки.

Свежевыловленная рыба разных видов.

Экоинспекторы сразу составили протокол об административном правонарушении, а на место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Транспортные средства, сетки и водные биоресурсы были изъяты полицейскими для оформления необходимых процессуальных документов.

Миллионный вред окружающей среде

Наиболее шокирующей является сумма ущерба, нанесенного государству незаконной деятельностью в природоохранной зоне. По подсчетам Государственной экологической инспекции:

Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 2,5 миллиона гривен.

Теперь все обстоятельства совершения преступления будут устанавливаться Кременчугским районным управлением полиции. Экоинспекция отмечает, что такие меры контроля на водоемах продолжаются, чтобы защитить ценные биоресурсы.