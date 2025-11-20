Загрязненная территория занимает более 1000 квадратных метров, где хаотично разбросаны бытовые и строительные отходы. Специалисты уже отобрали пробы почвы, чтобы узнать масштабы химического и биологического загрязнения. В то же время начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул, что местные власти несут прямую ответственность за такие свалки и могут быть оштрафованы за бездействие.

Масштабы загрязнения и расследования

12 ноября во время планового патрулирования инспекторы зафиксировали ужасное состояние окружающей среды вблизи села Вересы. Стихийная свалка, образовавшаяся среди природного ландшафта, поражает своими размерами:

Площадь несанкционированной свалки превышает 1000 квадратных метров.

На участке была обнаружена смесь бытового и строительного мусора. Чтобы понять, насколько серьезный вред, специалисты лабораторного контроля взяли пробы почвы. Анализы покажут, была ли нанесена территория химического или биологического загрязнения.

В общем, экоинспекторы чаще всего фиксируют следующие нарушения:

Создание стихийных свалок в лесополосах.

Загрязнение почв и водных ресурсов.

Сжигание мусора и растительности в запрещенных местах.

Ответственность местных властей

Экоинспекция прямо подчеркивает: функционирование местной системы управления отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок, – это прямая обязанность органов местного самоуправления.

Именно общины имеют:

Организовывать и планировать мероприятия по обращению с отходами.

Вести учет и инвентаризацию мест свалок.

Принимать меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Инспекция предупреждает, что должностные лица органов местного самоуправления могут быть привлечены к административной ответственности за бездействие:

"Должностные лица... могут быть привлечены к административной ответственности в случае невыполнения определенных законом обязанностей – в частности, за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок."

Призыв к сознанию

Начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский призвал все стороны к ответственности:

"Экологическая инспекция призывает общины, предприятия и граждан ответственно относиться к благоустройству и вместе работать над ликвидацией стихийных свалок – чистая окружающая среда начинается с каждого из нас."

За нарушение экологического законодательства, в частности, за создание свалок, предусмотрена административная, а в случае значительного ущерба — и уголовная ответственность. Виновные не только получат штрафы, но и будут обязаны возместить ущерб и ликвидировать последствия нарушения.