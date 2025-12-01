Державна екологічна інспекція Поліського округу під час патрулювання на території Березівської територіальної громади виявила масштабний факт незаконної рубки лісу.

Невідомі особи знищили 158 сироростучих дерев порід вільха, береза, сосна та осика. За попередніми розрахунками екоінспекторів, сума збитків, завданих довкіллю, становить майже 2,5 мільйона гривень. Матеріали справи вже передано до поліції для відкриття кримінального провадження та встановлення причетних до злочину.

Затримання на місці злочину та масштаби рубки

Незаконну діяльність було виявлено під час системного моніторингу, який проводять інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу на території Пункту екологічного контролю №1 (ПЕК №1).

У межах Березівської громади інспектори зафіксували факт масового знищення дерев:

Зрубано 158 сироростучих дерев (вільха, береза, сосна, осика).

На жаль, на момент прибуття інспекторів, особи, причетні до правопорушення, встигли втекти, але факт злочину був чітко задокументований.

Фінансові збитки та кримінальне провадження

Екоінспектори оперативно викликали слідчо-оперативну групу, з якою спільно провели обстеження місця події. Було надано всі необхідні пояснення та зафіксовані докази.

За підрахунками Державної екологічної інспекції, розмір шкоди, завданої навколишньому середовищу, є значним:

Сума завданих довкіллю збитків становить понад 2 мільйони 480 тисяч гривень.

Оскільки у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу), матеріали справи вже направлено до Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Ефективність контролю та запобігання

Керівник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський наголосив, що це виявлення демонструє важливість постійного контролю:

"Робота Пунктів екологічного контролю демонструє свою ефективність щодня. Завдяки системному моніторингу та оперативному реагуванню інспекторів ПЕК №1 ми змогли виявити масштабне правопорушення та не допустити подальшого знищення лісових ресурсів."

Він запевнив, що Інспекція не зменшуватиме обертів:

"Ми послідовно посилюємо моніторинг і реагування, щоб подібні порушення були не лише виявлені, а й попереджені у майбутньому."