За этот период инспекторы провели 433 проверки, а общая сумма рассчитанного ущерба достигла 9 миллионов 370 тысяч гривен. Наиболее вопиющие случаи зафиксированы на Житомирщине, где суммы претензий к трем местным советам за незаконную рубку дубов и других деревьев превысили 10 миллионов гривен.
Общие результаты недели контроля
За неделю экологического контроля с 14 по 20 ноября 2025 года Государственная экологическая инспекция зафиксировала сотни нарушений в сфере охраны окружающей среды.
Ключевые цифры недели:
- 433 - общее количество проведенных проверок и мер контроля.
- 419 - составлены протоколы об административных правонарушениях.
- 9 миллионов 370 тысяч грн — сумма рассчитанного ущерба, нанесенного природе.
- 11 миллионов 175 тысяч грн - общая сумма предъявленных претензий и исков.
- 1 миллион 890 тысяч грн — взысканы убытки в бюджет (учитывая ранее предъявленные иски).
Экологическая катастрофа в Житомирской области
Житомирская область стала абсолютным лидером по сумме претензий, связанных с незаконной рубкой деревьев на землях коммунальной собственности. Инспекция Полесского округа выставила многомиллионные претензии сразу трем территориальным общинам:
- Харитоновский сельский совет: Претензия на сумму 5 млн 987 тыс. грн за незаконное уничтожение 582 деревьев разных пород.
- Потиевский сельсовет: Претензия на 2 млн 570 тыс. грн за незаконную рубку 122 дубов вблизи села Гришковка.
- Малинский городской совет: Претензия на 1 млн 805 тыс. грн за незаконную порубку 87 дубов.
Общая сумма претензий только к этим трем общинам достигает более 10 миллионов 360 тысяч гривен. Это подчеркивает критическую проблему контроля над коммунальными землями.
Уничтожение лесов в Одесской и Сумской областях
Масштабный ущерб зафиксирован и в других регионах:
Одесская область: Инспекция Юго-Западного округа рассчитала ущерб на сумму 2 млн 347 тыс. грн за уничтожение 282 деревьев разных пород в защитной лесной полосе вокруг Барабойского водохранилища. Материалы переданы полиции.
Сумская область: Здесь браконьеры нанесли ущерб на 6 млн 462 тыс. грн, незаконно вырубив 51 сосну обычную на территории Путивльского подразделения ГП «Кролевецкий лесхоз», входящего в природно-заповедный фонд регионального ландшафтного парка «Сеймский». Материалы также направлены правоохранителям.