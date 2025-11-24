Государственная экологическая инспекция Украины обнародовала недельный отчет (с 14 по 20 ноября 2025 года), свидетельствующий о масштабном ущербе окружающей среде из-за незаконной деятельности.

За этот период инспекторы провели 433 проверки, а общая сумма рассчитанного ущерба достигла 9 миллионов 370 тысяч гривен. Наиболее вопиющие случаи зафиксированы на Житомирщине, где суммы претензий к трем местным советам за незаконную рубку дубов и других деревьев превысили 10 миллионов гривен.





Общие результаты недели контроля

За неделю экологического контроля с 14 по 20 ноября 2025 года Государственная экологическая инспекция зафиксировала сотни нарушений в сфере охраны окружающей среды.

Ключевые цифры недели:

433 - общее количество проведенных проверок и мер контроля.

419 - составлены протоколы об административных правонарушениях.

9 миллионов 370 тысяч грн — сумма рассчитанного ущерба, нанесенного природе.

11 миллионов 175 тысяч грн - общая сумма предъявленных претензий и исков.

1 миллион 890 тысяч грн — взысканы убытки в бюджет (учитывая ранее предъявленные иски).

Экологическая катастрофа в Житомирской области

Житомирская область стала абсолютным лидером по сумме претензий, связанных с незаконной рубкой деревьев на землях коммунальной собственности. Инспекция Полесского округа выставила многомиллионные претензии сразу трем территориальным общинам:

Харитоновский сельский совет: Претензия на сумму 5 млн 987 тыс. грн за незаконное уничтожение 582 деревьев разных пород.

Потиевский сельсовет: Претензия на 2 млн 570 тыс. грн за незаконную рубку 122 дубов вблизи села Гришковка.

Малинский городской совет: Претензия на 1 млн 805 тыс. грн за незаконную порубку 87 дубов.

Общая сумма претензий только к этим трем общинам достигает более 10 миллионов 360 тысяч гривен. Это подчеркивает критическую проблему контроля над коммунальными землями.

Уничтожение лесов в Одесской и Сумской областях

Масштабный ущерб зафиксирован и в других регионах:

Одесская область: Инспекция Юго-Западного округа рассчитала ущерб на сумму 2 млн 347 тыс. грн за уничтожение 282 деревьев разных пород в защитной лесной полосе вокруг Барабойского водохранилища. Материалы переданы полиции.

Сумская область: Здесь браконьеры нанесли ущерб на 6 млн 462 тыс. грн, незаконно вырубив 51 сосну обычную на территории Путивльского подразделения ГП «Кролевецкий лесхоз», входящего в природно-заповедный фонд регионального ландшафтного парка «Сеймский». Материалы также направлены правоохранителям.