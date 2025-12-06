Україна та Велика Британія домовилися про значне посилення співпраці у стратегічно важливій сфері критичних мінералів та рідкісних металів.

Під час робочого візиту до Лондону заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін обговорив із британським Міністром у справах Європи Стівеном Дауті створення спільної робочої групи. Ця група має об'єднати зусилля держави, гірничодобувних компаній та фінансових установ для залучення інвестицій та підготовки пріоритетних родовищ до освоєння, а також підвищити безпеку гірничих робіт.

Спільна робоча група для стратегічної сировини

Ключовим результатом зустрічі стало рішення про створення спільної робочої групи. Її мета — розвиток українського потенціалу у сфері, яка є критично важливою для сучасної економіки та оборони.

Ця група об'єднає зусилля:

Державних органів обох країн.

Провідних гірничодобувних та консалтингових компаній.

Фінансових установ.

Обговорювані мінерали та метали мають стратегічне значення, оскільки вони необхідні не лише для сучасних технологій, а й для оборонної промисловості.

Фінансування та залучення США

Окремий важливий блок переговорів стосувався фінансування розробки українських родовищ.

Було обговорено опрацювання механізму фінансування «Private PPF» зі США. Це потужний фінансовий інструмент, який може відкрити шлях до великих американських інвестицій. Крім того, сторони домовилися про підготовку так званого Feasibility Study (техніко-економічного обґрунтування) для одного–двох пріоритетних родовищ. Це обов'язковий етап, який перетворює потенційні запаси на реальні проєкти для інвесторів.

Безпека праці та підвищення кваліфікації

Співпраця не обмежилася лише інвестиціями. Україна та Велика Британія також зосередяться на людському капіталі та безпеці праці, що є особливо важливим у високоризиковій гірничодобувній галузі.

Були обговорені:

Можливості підвищення кваліфікації українських фахівців і геологів.





Спільний проєкт із безпеки праці в гірничодобувній галузі, що має захистити життя та здоров'я робітників, які видобувають критичні мінерали.

Наступний крок передбачає, що Міністерство економіки України спільно з FCDO (Міністерством закордонних справ Великої Британії) сформують перелік компаній, які будуть запрошені до участі у спільній роботі, та підготують детальний план її діяльності.