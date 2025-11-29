5 декабря в Киеве состоится масштабная встреча с участием ключевых представителей власти, финансового сектора и экологических организаций.

Главной темой станет внедрение экологических, социальных и управленческих (ESG) стандартов в Украине, являющихся неотъемлемой частью евроинтеграционных обязательств. Особое внимание будет уделено программе "5-7-9", которая теперь потребует от бизнеса прохождения экологически-социальной оценки рисков для получения льготного финансирования. Мероприятие призвано дать четкие ответы малому и среднему бизнесу (МПБ) относительно новых правил, диктуемых международными инвесторами.

Евроинтеграция и новые правила для бизнеса

Мероприятие, организованное в Торгово-промышленной палате Украины, сфокусируется на том, как евроинтеграционный курс влияет на ежедневную работу предпринимателей.

Ключевым элементом обсуждения является внедрение стандартов ESG. Эти стандарты (экология, социальная ответственность, корпоративное управление) теперь являются не просто рекомендацией, а обязательным требованием:

Внедрение ESG стандартов как часть евроинтеграционных обязательств Украины: стратегия имплементации и парламентская практика.

Эксперты объяснят, как привлечение международных инвестиций, являющихся стратегическим приоритетом для государства, возможно только при условии соблюдения новых, более строгих требований МФО.





"5-7-9" под микроскопом экологии

Программа государственной поддержки "5-7-9", которая является важным инструментом развития МПБ, теперь тесно связана с условиями Всемирного банка. Это означает, что получить льготное финансирование станет сложнее без должного экологического "портфолио".

Спикеры подробно расскажут о:

Экологически-социальная оценка рисков как обязательное требование при финансировании проектов.

Прогноз развития финансового сектора в контексте устойчивого финансирования и требования Международных финансовых организаций – новая реальность для всего финансового сектора и бизнеса.

Обсуждение должно дать ответ, готов ли банковский сектор страны в целом к ​​этим требованиям.

Участники мероприятия

Для обсуждения этих важных и сложных вопросов 5 декабря соберется мощная команда представителей всех заинтересованных сторон.

Спикеры и участники:

Олег Бондаренко – председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины.

Andrii Teliupa - заместитель министра Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Дмитрий Заруба – заместитель Председателя Государственной экологической инспекции Украины.

Первин Дадашева - Директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины.

Геннадий Бортников – главный риск-менеджер Фонда развития предпринимательства.

Andrew Hrys – председатель ESG-комитета Национальной ассоциации банков Украины, начальник департамента экологических и социальных рисков UGB Ukrgasbank.

Iryna Chernysh - глава ОО "SaveDnipro", соучредитель Saveecobot.

Представители банков – ПриватБанк, Сбербанк, Raiffeisen Bank, АО «Банк Кредит Днепр».

Модератор: Владислав Антипов – глава Комитета предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды ТПП Украины.

Вступительное слово: Gennadiy Chizhikov – Президент Торгово-промышленной палаты Украины / Ukrainian CCI.

Поддержка и помощь: Наталья Забрудская – вице-президент ТПП Украины.

Мероприятие приглашает владельцев и руководителей предприятий МПБ, специалистов по рискам и устойчивому развитию, стремящихся получить финансирование.