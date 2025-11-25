К этой работе активно приобщаются ветераны русско-украинской войны. Те, кто оружием в руках защищал страну на передовой, теперь помогают защищать ее природные ресурсы и окружающую среду. В шести областях уже работают пилотные Пункты экологического контроля (ТЭК), где новоиспеченные инспекторы-ветераны осуществляют проверки и фиксируют нарушения. Этот шаг не только усугубляет экологическую безопасность государства, но и обеспечивает ветеранам новую важную миссию.

От окопов до экологических постов

Решение Правительства о привлечении ветеранов к работе в Государственной экологической инспекции является важным шагом как для защиты природы, так и социальной адаптации военных, возвращающихся к мирной жизни.

Эта инициатива основывается на принципе превентивности — предотвращении вреда окружающей среде до того, как он станет необратимым. Ветераны, прошедшие горнило войны, используют свою дисциплину и принципиальность для защиты экологии.

Пилотный проект в шести регионах

Эксперимент стартовал с открытия пилотных Пунктов экологического контроля (ТЭК) в шести регионах Украины. Эти пункты стали новым местом службы для ветеранов.

В этих ТЭК инспекторы-ветераны выполняют ряд важных задач:

Проводят регулярные проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Фиксируют нарушения и оперативно реагируют на угрозы.

Обеспечивают соблюдение экологических норм предприятиями и гражданами.

Например, в репортаже из Черкасской области, как отмечается в сообщении, журналисты освещают, как работают эти новые экологические команды и какие задачи стоят перед ними на местах.

Усиление экологической безопасности

Участие ветеранов в данной работе имеет ключевое значение. Их опыт, дисциплина и высокий уровень мотивации значительно усиливают экологическую безопасность государства. Защитники, видевшие разрушительные последствия войны, как никто другой, понимают ценность сохранения природы Украины.

Привлечение ветеранов – это двусторонняя выгода:

Для окружающей среды повышается качество и принципиальность контроля.

Для ветеранов предоставляется новая важная миссия и возможность применить свои навыки и принципиальность в гражданской жизни.

Таким образом, государство не только решает важную экологическую задачу, но и дает уважение и новые возможности тем, кто отдал свое время и силы защиты Отечества.