В городе Першотравенск (Днепропетровской области) во время отдыха в ресторане из дробовика изрешетили молодых спортсменов
Как передают "Надзвичайні новини", в заведение, в котором отдыхала местная молодежь, ворвалась компания мужчин и открыла огонь по людям.
20-летний парень, которому пуля прошила голову, погиб. Еще троим раненым всем городом собирают деньги на лечение.
По какой причине произошла стрельба – друзья пострадавших умалчивают.
Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, сейчас их разыскивает полиция.
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Ранее мы писали, что в Харькове разнесли съемную квартиру. Сообщается, что в полицию поступила жалоба на шум.
Прибыв на место, полицейские обнаружили молодых людей и человека, который сдавал квартиру.
Известно, что вечером 28 октября мужчина узнал от соседа о шуме из его квартиры. Зайдя в помещение, собственник увидел несколько пьяных молодых людей и поврежденную мебель и технику.
Арендатора квартиры на месте не было. По словам заявителя, он уехал в Киеве, а ключи от квартиры отдал знакомым.
Как сообщала Politeka, большая трагедия всколыхнула Днепропетровщину: пожар унес жизни троих детей, первые данные.
Напомним, первый снег укутал Днепропетровщину, удивительные кадры: жители в восторге.
Также сообщалось, что Днепропетровщина бьет вирусные антирекорды, жертв становится все больше: сколько людей не одолели болезнь.