В городе Першотравенск (Днепропетровской области) во время отдыха в ресторане из дробовика изрешетили молодых спортсменов

Как передают "Надзвичайні новини", в заведение, в котором отдыхала местная молодежь, ворвалась компания мужчин и открыла огонь по людям.

20-летний парень, которому пуля прошила голову, погиб. Еще троим раненым всем городом собирают деньги на лечение.

По какой причине произошла стрельба – друзья пострадавших умалчивают.

Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, сейчас их разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Харькове разнесли съемную квартиру. Сообщается, что в полицию поступила жалоба на шум.

Прибыв на место, полицейские обнаружили молодых людей и человека, который сдавал квартиру.

Известно, что вечером 28 октября мужчина узнал от соседа о шуме из его квартиры. Зайдя в помещение, собственник увидел несколько пьяных молодых людей и поврежденную мебель и технику.

Арендатора квартиры на месте не было. По словам заявителя, он уехал в Киеве, а ключи от квартиры отдал знакомым.

Как сообщала Politeka, большая трагедия всколыхнула Днепропетровщину: пожар унес жизни троих детей, первые данные.



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