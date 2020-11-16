В понедельник, 16 ноября, в отдельных регионах Украины началась зима

В частности, первый снег выпал и в Днепропетровской области.

Днепряне сразу же начали делиться в соцсетях впечатлениями о необычном погодном явлении в конце осени. Некоторые пользователи выкладывают также фото и видео первого снега.

Отмечается, что сегодня, 16 ноября, погода будет довольно морозной и снежной. Синоптики предупреждали, что в некоторых регионах температура рискует опуститься до 5 градусов мороза.

Холоднее всего будет на Востоке и в Харьковской области — -3..-5 градусов днем, но в других регионах "минусов" не ожидается.

В центре и севере Украины будет - +1... +5 градусов. Теплее всего, традиционно, будет на западе страны, где термометры покажут в среднем +5… +9 градусов, местами от +4 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют и днем, и ночью ожидается +2… +4 градуса.

Осадки в виде снега ожидаются в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось ранее, в этом месяце жителям Украины стоит готовиться к затяжной магнитной буре. При этом специалисты по астрономии Солнца предупредили, что прогноз немного поменялся. Так, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили, что буря будет намного мощнее, чем предполагалось.

Также озвучены новые даты магнитного удара: он начнется 18 ноября и продлится до 25 числа. При этом его пик придется на 20 и 22 ноября.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".