В понедельник, 16 ноября, в отдельных регионах Украины началась зима
В частности, первый снег выпал и в Днепропетровской области.
Днепряне сразу же начали делиться в соцсетях впечатлениями о необычном погодном явлении в конце осени. Некоторые пользователи выкладывают также фото и видео первого снега.
Отмечается, что сегодня, 16 ноября, погода будет довольно морозной и снежной. Синоптики предупреждали, что в некоторых регионах температура рискует опуститься до 5 градусов мороза.
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Холоднее всего будет на Востоке и в Харьковской области — -3..-5 градусов днем, но в других регионах "минусов" не ожидается.
В Киеве синоптики прогнозируют и днем, и ночью ожидается +2… +4 градуса.
Осадки в виде снега ожидаются в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Как сообщалось ранее, в этом месяце жителям Украины стоит готовиться к затяжной магнитной буре. При этом специалисты по астрономии Солнца предупредили, что прогноз немного поменялся. Так, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили, что буря будет намного мощнее, чем предполагалось.
Также озвучены новые даты магнитного удара: он начнется 18 ноября и продлится до 25 числа. При этом его пик придется на 20 и 22 ноября.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".