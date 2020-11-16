В Днепропетровской области в частном жилом доме произошел пожар

Как стало известно из сообщения пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате происшествия погибли трое маленьких детей - 2014, 2016 и 2018 годов рождения.

Отмечается, пожар произошел в воскресенье, 16 ноября, в селе Быково Криничанского района. Спасатели локализовали его в 16:49 на площади 25 кв м, а в 17:17 - ликвидировали.

К ликвидации огня были привлечены семь пожарных и две единицы техники. Причины возникновения пожара на данный момент пока неизвестны.

Напомним, в Одессе спасатели тушили масштабный пожар на Аркадийской аллее.

Так, 13 ноября в 3:22 в Службу спасения поступило сигнал о возгорании одноэтажного здания на Аркадийской аллее.

По прибытию на место вызова спасатели было установлено возгорания досок и строительного мусора у одноэтажного здания. В 3:52 пожар локализован и в 5:33 ликвидирован на площади 150 м2.

Ранее сообщалось, что автомобили украинцев планируют массово проверять в рамках обязательного техосмотра.

Такой законопроект "слуги народа" предложили рассмотреть в Верховной Раде. Пока профильный комитет парламента отправил документ на доработку.

Инициативу предложили доработать, учесть дополнения по растаможке и вынести на рассмотрение более полный вариант.

Как писала Politeka, воспитательница детсада побила трехлетнего мальчика на глазах у сестры, видео: "за то, что не смог сам обуться".



Напомним, украинских олигархов поблагодарили за вклад в развитие страны.

Также сообщалось о ЧП на "Укрзализныци", переполненный поезд сошёл с рельсов: первые кадры с места событий.