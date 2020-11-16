В Днепропетровской области в частном жилом доме произошел пожар
Как стало известно из сообщения пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате происшествия погибли трое маленьких детей - 2014, 2016 и 2018 годов рождения.
Отмечается, пожар произошел в воскресенье, 16 ноября, в селе Быково Криничанского района. Спасатели локализовали его в 16:49 на площади 25 кв м, а в 17:17 - ликвидировали.
К ликвидации огня были привлечены семь пожарных и две единицы техники. Причины возникновения пожара на данный момент пока неизвестны.
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Напомним, в Одессе спасатели тушили масштабный пожар на Аркадийской аллее.
Так, 13 ноября в 3:22 в Службу спасения поступило сигнал о возгорании одноэтажного здания на Аркадийской аллее.
По прибытию на место вызова спасатели было установлено возгорания досок и строительного мусора у одноэтажного здания. В 3:52 пожар локализован и в 5:33 ликвидирован на площади 150 м2.
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