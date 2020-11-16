За минувшие сутки в Днепропетровской области 847 человек получили положительный результат теста на китайский вирус, что стало новым антирекордом

Об этом Politeka стало известно из из сообщения пресс-службы Днепропетровской ОГА.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Днепре – 424 случая.

За последние сутки 546 человек победили тяжелое заболевание. Всего за время пандемии на Днепропетровщине сделано 170,5 тыс. тестов на COVID-19 методом ПЦР и более 276,5 тыс. — методом ИФА.

Зафиксировано 22 069 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 276 жителей области, 595 человек не справились с болезнью.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, когда ограничения отличались в разных регионах в зависимости от количества заболевших.

Теперь в Украине действует общенациональный карантин.

Под запретом оказались массовые мероприятия с участием более 20 людей, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых операций.

Отметим, в субботу 14 ноября начался карантин выходного дня и уже появились первые разъяснения, какие магазины смогут продолжать работу.

О них рассказал главный санитарный врач Украины. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

В частности, Виктор Ляшко отметил, что супермаркетам и магазинам, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня.

Им также разрешается торговля непродовольственными товарами.

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