В больнице Новомосковска Днепропетровской области врачи борются с вирусом в невыносимых условиях

Об этом Politeka стало известно из сообщения Александрый Новицкой в Фейсбуке, которая опубликовала соответсвующие снимки фото с больницы.

На фото заметно, что врачи работают в ужасных условиях и помогуют себе подручными средствами.

"Наши врачи работают в экстремальных условиях. Это просто капец. Обратите внимание на условия в наших отделениях, где люди должны выздоравливать, а не работать в экстремальных условиях. Бесконечно неработающая канализация, вода отсутствует, заменить лампочку в палатах некому. Капельницы ставят медработники под фонарик мобильного", – пишет Александра.

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Новицкая отмечает, что власти тратят миллионы на рекламу, но в отделениях больницы нет элементарных условий.
Напомним, за минувшие сутки в Днепропетровской области 847 человек получили положительный результат теста на китайский вирус, что стало новым антирекордом.


Об этом стало известно из из сообщения пресс-службы Днепропетровской ОГА.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Днепре – 424 случая.

За последние сутки 546 человек победили тяжелое заболевание. Всего за время пандемии на Днепропетровщине сделано 170,5 тыс. тестов на COVID-19 методом ПЦР и более 276,5 тыс. — методом ИФА.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.