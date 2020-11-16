В больнице Новомосковска Днепропетровской области врачи борются с вирусом в невыносимых условиях
Об этом Politeka стало известно из сообщения Александрый Новицкой в Фейсбуке, которая опубликовала соответсвующие снимки фото с больницы.
На фото заметно, что врачи работают в ужасных условиях и помогуют себе подручными средствами.
"Наши врачи работают в экстремальных условиях. Это просто капец. Обратите внимание на условия в наших отделениях, где люди должны выздоравливать, а не работать в экстремальных условиях. Бесконечно неработающая канализация, вода отсутствует, заменить лампочку в палатах некому. Капельницы ставят медработники под фонарик мобильного", – пишет Александра.
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Об этом стало известно из из сообщения пресс-службы Днепропетровской ОГА.
Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Днепре – 424 случая.
За последние сутки 546 человек победили тяжелое заболевание. Всего за время пандемии на Днепропетровщине сделано 170,5 тыс. тестов на COVID-19 методом ПЦР и более 276,5 тыс. — методом ИФА.
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