В больнице Новомосковска Днепропетровской области врачи борются с вирусом в невыносимых условиях

Об этом Politeka стало известно из сообщения Александрый Новицкой в Фейсбуке, которая опубликовала соответсвующие снимки фото с больницы.

На фото заметно, что врачи работают в ужасных условиях и помогуют себе подручными средствами.

"Наши врачи работают в экстремальных условиях. Это просто капец. Обратите внимание на условия в наших отделениях, где люди должны выздоравливать, а не работать в экстремальных условиях. Бесконечно неработающая канализация, вода отсутствует, заменить лампочку в палатах некому. Капельницы ставят медработники под фонарик мобильного", – пишет Александра.

Новицкая отмечает, что власти тратят миллионы на рекламу, но в отделениях больницы нет элементарных условий.

Напомним, за минувшие сутки в Днепропетровской области 847 человек получили положительный результат теста на китайский вирус, что стало новым антирекордом.



