В Днепре активизировались наглые домушники, которые обманывают детей и просят впустить их домой

Как передает Politeka, о произошедшей ситуации рассказывает в соцсети Виктория.

По ее словам, на 12 Квартале появились находчивые и очень хитрые домушники, которые втираются в доверие к детям.

Так, в воскресенье 15 ноября младший сын Виктории гулял во дворе возле дома. К нему на улице подошла полная женщина низкого роста. Была одета в черный спортивный костюм и повязку на голове.

Женщина решила спросить у ребенка, почему тот без шапки и в ходе разговора начала задавать всякие вопросы. Далее произошел разговор, в ходе которого выяснилось, что мама с папой уехали, а бабушки и дедушки нет.

После чего она отвела мальчика домой под предлогом, чтобы тот надел шапку. В этот момент дома был старший брат мальчика. Он удивился нежданному госту и спросил у женщины, кто она такая.

Женщина представилась подружкой матери и что, якобы та попросила ее посмотреть, как там дети, пока она отсутуствует.

После чего обошла всю квартиру и просто вышла.

По мнению матери детей, описаная ситуация была разведкой и аферисты-домушники просто-напрото пытались выяснить, что есть ценного в доме.

«Пока шел разговор, она успела осмотреть всю квартиру. Ярик понял — что-то не так, но растерялся. В общем она обшарила все комнаты, ничего не взяла и ушла. Я так понимаю, это была разведка. Проводите беседы со своими детьми!», — рассказала Виктория.

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