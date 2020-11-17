Мешканки селища Авіаторського Світлана Арсеньєва і Людмила Розовенко заявили, що невідомі труять собак

Про це повідомляє сайт 49000.

Як заявили жінки, вночі невідомі розсипали якусь речовину на галявині, де гуляють собаки. Після цього, 12 листопада, в селищі знайшли 15 безпритульних і вісім домашніх вихованців.

"Вночі камера спостереження зафіксувала силуети, які щось розсипали на галявині біля клумб з трояндами. Це були жінки", - стверджує Людмила Розовенко.

За допомогою обурених жителів було зібрано майже 100 підписів і було направлено звернення до Шевченківського відділення поліції.

Юристки Юлія Ярошенко заявила, що якщо винні будуть спіймані і суд визнає їх провину, то їм світить до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, через введення жорсткого карантину в Дніпрі навесні, була припинена робота деяких маршрутних рейсів.

Про це повідомили в Департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Зазначається, що рішення щодо призупинення роботи низки маршрутів було прийнято керівництвом автотранспортних підприємств. Їх робота не окупається, а тому виплачувати зараплату водіям маршруток проблематично. Однак транспортну мережу міста не змінювали.

Як писала Politeka, в Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні: "втирати в довіру до дітей".

Нагадаємо, "Без води, світла і каналізації": в мережі показали нелюдські умови в "вірусної" лікарні під Дніпром.

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