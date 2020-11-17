Мешканки селища Авіаторського Світлана Арсеньєва і Людмила Розовенко заявили, що невідомі труять собак
Про це повідомляє сайт 49000.
Як заявили жінки, вночі невідомі розсипали якусь речовину на галявині, де гуляють собаки. Після цього, 12 листопада, в селищі знайшли 15 безпритульних і вісім домашніх вихованців.
"Вночі камера спостереження зафіксувала силуети, які щось розсипали на галявині біля клумб з трояндами. Це були жінки", - стверджує Людмила Розовенко.
За допомогою обурених жителів було зібрано майже 100 підписів і було направлено звернення до Шевченківського відділення поліції.
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Нагадаємо, через введення жорсткого карантину в Дніпрі навесні, була припинена робота деяких маршрутних рейсів.
Про це повідомили в Департаменті транспорту Дніпровської міськради.
Зазначається, що рішення щодо призупинення роботи низки маршрутів було прийнято керівництвом автотранспортних підприємств. Їх робота не окупається, а тому виплачувати зараплату водіям маршруток проблематично. Однак транспортну мережу міста не змінювали.
Як писала Politeka, в Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні: "втирати в довіру до дітей".
Нагадаємо, "Без води, світла і каналізації": в мережі показали нелюдські умови в "вірусної" лікарні під Дніпром.
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