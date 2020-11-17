Жительницы поселка Авиаторского Светлана Арсеньева и Людмила Розовенко заявили, что неизвестные травят собак
Об этом сообщает сайт 49000.
Как заявили женщины, ночью неизвестные рассыпали какое-то вещество на поляне, где гуляют собаки. После этого, 12 ноября, в поселке нашли 15 беспризорных и восемь домашних питомцев.
"Ночью камера наблюдения зафиксировала силуэты, которые что-то рассыпали на лужайке у клумб с розами. Это были женщины", — утверждает Людмила Розовенко.
С помощью возмущенных жителей было собрано почти 100 подписей и было направлено обращение в Шевченковское отделение полиции.
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Юристки Юлия Ярошенко заявила, что если виновные будут пойманы и суд признает их вину, то им светит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, из-за введения жесткого карантина в Днепре весной, была прекращена работа некоторых маршрутных рейсов.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.
Отмечается, что решение по приостановке работы ряда маршрутов было принято руководством автотранспортных предприятий. Их работа не окупается, а поэтому выплачивать зараплату водителям маршруток проблематично. Однако транспортную сеть города не меняли.
Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".
Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.
Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.