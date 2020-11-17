Жителі одного з багатоповерхових житлових будинків у Дніпрі розповіли про підозрілий пакет, з якого були чутні звуки цокаючого годинника

Про це повідомляє Telegram-канал "Х***ий Дніпро" у понеділок, 16 листопада.

На місце НП приїхала поліція, рятувальна і вибухотехнічна служба. На першому поверсі вони знайшли пакет, де доносився цокаючий звук. Фахівці почали евакуацію мешканців багатоквартирного будинку.

В цей час до рятувальників підійшла жінка, яка проживає за вказаною адресою. Вона розповіла, що пакет належить їй. У ньому знаходилося сміття і дитяча іграшка на батарейках. Мешканка викинула її, проте не зуміла вимкнути.

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Про це стало відомо з повідомлення Олександри Новицкой в Фейсбуці, яка опублікувала відповідні знімки фото з лікарні.

Лікарі працюють в жахливих умовах і допомагаючи собі підручними засобами.

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Нагадаємо, "Без води, світла і каналізації": в мережі показали нелюдські умови в "вірусної" лікарні під Дніпром.

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