Жителі одного з багатоповерхових житлових будинків у Дніпрі розповіли про підозрілий пакет, з якого були чутні звуки цокаючого годинника
Про це повідомляє Telegram-канал "Х***ий Дніпро" у понеділок, 16 листопада.
На місце НП приїхала поліція, рятувальна і вибухотехнічна служба. На першому поверсі вони знайшли пакет, де доносився цокаючий звук. Фахівці почали евакуацію мешканців багатоквартирного будинку.
В цей час до рятувальників підійшла жінка, яка проживає за вказаною адресою. Вона розповіла, що пакет належить їй. У ньому знаходилося сміття і дитяча іграшка на батарейках. Мешканка викинула її, проте не зуміла вимкнути.
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Як повідомляла Politeka, в лікарні Новомосковська Дніпропетровської області лікарі борються з вірусом в нестерпних умовах.
Про це стало відомо з повідомлення Олександри Новицкой в Фейсбуці, яка опублікувала відповідні знімки фото з лікарні.
Лікарі працюють в жахливих умовах і допомагаючи собі підручними засобами.
Як писала Politeka, в Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні: "втирати в довіру до дітей".
Нагадаємо, "Без води, світла і каналізації": в мережі показали нелюдські умови в "вірусної" лікарні під Дніпром.
Також Politeka повідомляла, що під Дніпром відкрили стрілянину в ресторані, з'явилося відео: є жертви, за життя поранених борються лікарі.