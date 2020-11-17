Жители одного из многоэтажных жилых домов в Днепре рассказали о подозрительном пакете, из которого были слышны звуки тикающих часов

Об этом сообщает Telegram-канал "Х***ый Днепр" в понедельник, 16 ноября.

На место ЧП приехала полиция, спасательная и взрывотехническая служба. На первом этаже они нашли пакет, где доносился тикающий звук. Специалисты начали эвакуацию жильцов многоквартирного дома.

В это время к спасателям подошла женщина, которая проживает по указанному адресу. Она рассказала, что пакет принадлежит ей. В нем находился мусор и детская игрушка на батарейках. Жительница выбросила ее, однако не сумела выключить.

Как сообщала Politeka, в больнице Новомосковска Днепропетровской области врачи борются с вирусом в невыносимых условиях.

Об этом стало известно из сообщения Александры Новицкой в Фейсбуке, которая опубликовала соответсвующие снимки фото с больницы.

Врачи работают в ужасных условиях и помогуют себе подручными средствами.

Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".

Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.

Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.