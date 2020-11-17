У Дніпрі на житловому масиві Північний оселилася бездомна жінка

Як стало Politeka відомо з повідомлення місцевої жительки Kat Net, днями місцеві діти-хулігани закидали бездомну камінням.

"У глухому куті в районі оселилася жінка, спить під кущем в такий собачий холод. Нормальна, адекватна, твереза. Звуть Ліля, на вигляд років 50-60. Каже з Первомайська. Немає нікого у неї. Лікарня не приймає", - пише дніпрянка.

За її словами, хтось намагався допомогти жінці, щоб ту взяли в притулок, дали їй номер телефону, сказали заберуть 18 листопада.

"Але чи так це? Допомогли теплим одягом і їжею. Діти закидали камінням, шукаючи місце, де спати. Плаче", - повідомляє Kat Net.

Як розповідають місцеві, у жінки, ймовірно, є проблеми з пам'яттю. Після інциденту з дітьми вона покинула територію. Дорослі її шукали, проте знайти не зуміли, тому в місцевій групі розмістили оголошення про її розшук, щоб допомогти влаштуватися жінці в притулок.

"Ми вже додзвонилися до міського центру соцдопомоги, її готові прийняти в будь-який день з 9 до 12 та 14 до 16. Перебувати на Лоцманської 22 А. Вони машину патрульну посилають, але це тільки раз в тиждень по середах. Увечері ходили її шукати. Її закидали камінням, коли вона спала і вона пішла з глухого кута

Де знаходиться зараз невідомо, але між 38 і 36 в альтанці знайшли пакет з одягом, один з двох які винесли їй і бутерброди на столі, їжі решті не було. Що з нею сталося і де вона поділася, ми не розуміємо. Сподіваємося вранці повернеться в глухий кут і спробуємо відвезти її в притулок. Складається відчуття, що у неї проблеми з пам'яттю, може її хтось і шукає, а вона цього не пам'ятає ", - уклала дніпрянка.

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