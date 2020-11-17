В Днепре на жилом массиве Северный поселилась бездомная женщина
Как стало Politeka известно из сообщения местной жительницы Kat Net, на днях местные дети-хулиганы забросали бездомную камнями.
"В тупике в районе поселилась женщина, спит под кустом в такой собачий холод. Нормальная, адекватная, трезвая. Зовут Лиля, на вид лет 50-60. Говорит из Первомайска. Нет никого у нее. Больница не принимает", - пишет днепрянка.
По ее словам, кто-то пытался помочь женщине, чтобы ту взяли в приют, дали ей номер телефона, сказали заберут 18 ноября.
"Но так ли это? Помогли теплой одеждой и едой. Дети забросали камнями, ищет место, где спать. Плачет", — сообщает Kat Net.
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Как рассказывают местные, у женщины, вероятно, есть проблемы с памятью. После инцидента с детьми она покинула территорию. Взрослые ее искали, однако найти не сумели, поэтому в местной группе разместили объявление о ее розыске, дабы помочь устроиться женщине в приют.
"Мы уже дозвонились в городской центр соцпомощи, её готовы принять в любой день с 9 до 12 и 14 до 16. Находиться на Лоцманской 22 А. Они машину патрульную посылают, но это только раз в неделю по средам. Вечером ходили её искать. Её закидали камнями, когда она спала и она ушла с тупика
Где находится сейчас неизвестно, но между 38 и 36 в беседке нашли пакет с одеждой, один из двух которые вынесли ей и бутерброды на столе, еды остальной не было. Что с ней случилось и где она делась, мы не понимаем. Надеемся утром вернётся в тупик и попробуем отвезти её в приют. Складывается ощущение, что у неё проблемы с памятью, может её кто-то и ищет, а она этого не помнит", - заключила днепрянка.
Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".
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