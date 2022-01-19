Народный депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко в фильме «Беларусь глазами Евгения Шевченко» посетил одну из белорусских государственных автозаправок.

Фильм можно посмотреть на его Youtube-канале.

«99% заправок в Беларуси – государственные. На самом деле я особой разницы не вижу между белорусской государственной заправкой и какой-то украинской. Мы выбрали не самую крутую, а среднюю заправку, чтобы вы не думали, что мы показываем только самое лучшее», - сказал Евгений Шевченко.

Депутат сразу же подметил чистоту вокруг заправки. По мнению депутата, государственный собственник – это не плохо, что можно понять на примере белорусской заправки: абсолютно все нужные товары в наличии, все услуги доступны, а сама АЗС выглядит довольно привлекательно.

«А ещё здесь можно купить настоящий и полезный белорусский кефир. Рекомендую, пробовал и очень вкусно», - сказал Евгений Шевченко.

По словам Евгения Шевченко, единственное отличие государственной белорусской заправки от наших частных заключается в том, что у них отсутствую заправщики: заправочный пистолет в бак нужно вставлять самому.

«На гривны супер хороший бензин А-95 стоит 20,5 гривен за литр. Ещё одна особенность – цены на топливо в Беларуси везде одинаковые», - подчеркнул Евгений Шевченко.

Как сообщала Politeka, народный депутат Евгений Шевченко снял фильм о Беларуси «Беларусь глазами Евгения Шевченко».

Также Politeka сообщала, что Воскресенский назвал причину августовских событий в Беларуси.