Народний депутат Верховної Ради України Євгеній Шевченко у фільмі «Білорусь очима Євгенія Шевченка» відвідав одну з білоруських державних автозаправок.
Фільм можна подивитись на його Youtube-каналі.
«99% заправок у Білорусі – державні. Насправді я особливої різниці не бачу між білоруською державною заправкою та якоюсь українською. Ми вибрали не найкрутішу, а середню заправку, щоб ви не думали, що ми показуємо лише найкраще», - сказав Євгеній Шевченко.
Депутат одразу підкреслив чистоту навколо заправки. На думку депутата, державний власник – це не погано, що можна зрозуміти на прикладі білоруської заправки: абсолютно всі потрібні товари в наявності, всі послуги доступні, а сама АЗС має досить привабливий вигляд.
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«А ще тут можна купити справжній та корисний білоруський кефір. Рекомендую, куштував і дуже смачно», - сказав Євгеній Шевченко.
За словами Євгенія Шевченка, єдина відмінність державної білоруської заправки від наших приватних полягає в тому, що вони не мають заправників: заправний пістолет у бак треба вставляти самому.
«На гривні супер якісний бензин А-95 коштує 20,5 гривень за літр. Ще одна особливість – ціни на пальне в Білорусі скрізь однакові», - наголосив Євгеній Шевченко.
Як повідомляла Politeka, народний депутат Євгеній Шевченко зняв фільм про Білорусь «Білорусь очима Євгена Шевченка».
Також Politeka повідомляла, що Воскресенський назвав причину серпневих подій у Білорусі.