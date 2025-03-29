С 21 по 27 марта 2025 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 479 мер контроля, составлено 444 протокола об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 138 тысяч. грн

В Государственный бюджет взыскано 148 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 11 млн 945 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 948 тысяч. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 5 млн 382 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Днепропетровская область

Инспекцией Приднепровского округа по результатам плановой проверки АО «ДНЕПРОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», проведенной в период с 17.01.2022 по 28.01.2022 года, начислены и предъявлены ущерб причиненный государству за сверхнормативное загрязнение4. 929 грн.

Предъявленный ущерб не был уплачен в добровольном порядке, поэтому Инспекция обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с АО «ДНЕПРОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» указанного ущерба. Согласно решению Хозяйственного суда Днепропетровской области 25.03.2025 предприятие уплатило ущерб в полном объеме.

Ивано-Франковская область

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 753 тыс. 42 грн, за незаконную порубку сырорастущих и сухостойных деревьев разных пород в количестве 51 шт, за пределами населенного пункта с. Грабовка Новицкого сельского совета Ивано-Франковского района. Сообщение о преступлении направлено в Калушский РИН ГУНП в Ивано-Франковской области, ГУНП в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Львовская область

Инспекцией во Львовской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 281 тыс. 705 грн за незаконную рубку неустановленными лицами 43 деревьев породы клен-явор в полосе отвода автодороги Куровичи-Рогатин, за пределами

с. Погорельцы Глинянского территориального общества. Материалы направлены в СВ ОП №2 Львовского РУП №2 ГУНП во Львовской области.

Одесская область

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 615 тыс. 163 грн., за незаконную рубку в лесной полезащитной полосе 133 деревьев породы «акация» за пределами с. Мариновка на территории Усатовского сельского совета Одесского района. Материалы направлены в Одесский РУП № 2 ГУНП в Одесской области.

Полтавская область

Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 14 тыс. 966 грн, за незаконный отлов водных живых биоресурсов, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища в пределах ландшафтного заказника «Сулинский» вблизи с. Липовое. Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.

Черновицкая область

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 911 тыс. 224 грн, за незаконную порубку, неустановленными лицами, 35 деревьев разных пород на территории дендрологического парка местного значения «Киселевский «Гайдейка» на территории Веренчанской территориальной громады. Материалы направлены в Управление СБУ в Черновицкой области.

Черниговская область

Инспекцией в Черниговской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 60 тыс. 178 грн, за незаконную рубку, неустановленными лицами, 65 деревьев разных пород неподалеку от села Веселовка, на территории Батуринского территориального общества Нежинского района. Материалы направлены в ОП №1 Нежинского РУП ГУНП в Черниговской области.

Проведен расчет ущерба на сумму 3 млн 960 тыс. 953 грн, за незаконную рубку, неустановленными лицами, 109 деревьев разных пород до степени прекращения роста на территории ЮЗФ, а именно, Мезинского национального природного парка, возле села Разлеты Понорницкого поселкового совета Новгород-Северского района. Материалы направлены в Новгород-Северский РПП ГУНП в Черниговской области.