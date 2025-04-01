Начальник Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский рассказал о роли местного самоуправления в противодействии экологическим нарушениям, борьбе с пожарами и защите лесов.

Форум, объединивший общины, депутатов и экологов

29 марта в Звягеле прошел ІІ Форум старост Житомирщины. Мероприятие собрало представителей парламента, органов местной власти, глав территориальных общин и старост. Основная тема – улучшение эффективности работы старостинских округов и налаживание диалога между властью и местными общинами.

В дискуссии принял участие и руководитель Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский, который рассказал о важности взаимодействия с общинами по вопросам охраны окружающей среды.

«Без общин — некуда»: зачем общинам полномочия в сфере окружающей среды

Медведовский подчеркнул, что именно общины первыми видят нарушения, которые вредят природе:



«Роль местных общин в борьбе с эконарушениями чрезвычайно важна. Особенно когда речь идет о сохранении воды, борьбе с незаконными вырубками или профилактике пожаров», — подчеркнул он.



По словам главы инспекции, одной из самых актуальных проблем в настоящее время является умышленный обжиг сухой травы. Экоинспекторы уже зафиксировали десятки случаев возгораний в Житомирской области с начала года. Именно поэтому важно, чтобы общины были активно вовлечены в превентивную работу.







Евгений Медведовский



Новые задачи для местных властей: контроль и ответственность

На форуме также обсуждали, как общины могут эффективно выполнять делегированные им полномочия, например, по охране лесов. По словам Медведовского, уже есть случаи, когда за вред лесам, не передаваемым в пользование, ответственность возлагается на органы местного самоуправления.

«Общества должны создавать или поддерживать коммунальные предприятия, передавать леса на постоянное пользование, а главное – реально контролировать их сохранность», – отметил он.

Общая цель — чистая окружающая среда и безопасная жизнь

Евгений Медведовский подчеркнул, что проверки со стороны Госэкоинспекции – это не наказание, а совместный поиск решений:

"Мы работаем вместе ради одного - чтобы в каждом обществе был чистый воздух, вода, безопасные леса и почвы", - сказал он.

В рамках форума обсуждали также международный опыт. В частности, представители муниципалитета Ляэне-Харью из Эстонии поделились собственной моделью привлечения жителей к принятию решений. Это может стать основой для будущего партнерства между Звягелем и эстонскими общинами.

Итоги форума: диалог начался

«Благодарю всех, кто приобщился к содержательной дискуссии. Мы двигаемся к общей цели — повысить качество жизни людей и сохранить нашу природу», — подытожил Евгений Медведовский.

Форум показал: местное самоуправление способно стать мощным инструментом в борьбе за окружающую среду. Главное – координация, ответственность и поддержка друг друга.