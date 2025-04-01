Начальник Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский рассказал о роли местного самоуправления в противодействии экологическим нарушениям, борьбе с пожарами и защите лесов.
Форум, объединивший общины, депутатов и экологов
29 марта в Звягеле прошел ІІ Форум старост Житомирщины. Мероприятие собрало представителей парламента, органов местной власти, глав территориальных общин и старост. Основная тема – улучшение эффективности работы старостинских округов и налаживание диалога между властью и местными общинами.
В дискуссии принял участие и руководитель Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский, который рассказал о важности взаимодействия с общинами по вопросам охраны окружающей среды.
«Без общин — некуда»: зачем общинам полномочия в сфере окружающей среды
Медведовский подчеркнул, что именно общины первыми видят нарушения, которые вредят природе:
«Роль местных общин в борьбе с эконарушениями чрезвычайно важна. Особенно когда речь идет о сохранении воды, борьбе с незаконными вырубками или профилактике пожаров», — подчеркнул он.
По словам главы инспекции, одной из самых актуальных проблем в настоящее время является умышленный обжиг сухой травы. Экоинспекторы уже зафиксировали десятки случаев возгораний в Житомирской области с начала года. Именно поэтому важно, чтобы общины были активно вовлечены в превентивную работу.
Евгений Медведовский
Новые задачи для местных властей: контроль и ответственность
На форуме также обсуждали, как общины могут эффективно выполнять делегированные им полномочия, например, по охране лесов. По словам Медведовского, уже есть случаи, когда за вред лесам, не передаваемым в пользование, ответственность возлагается на органы местного самоуправления.
«Общества должны создавать или поддерживать коммунальные предприятия, передавать леса на постоянное пользование, а главное – реально контролировать их сохранность», – отметил он.
Общая цель — чистая окружающая среда и безопасная жизнь
Евгений Медведовский подчеркнул, что проверки со стороны Госэкоинспекции – это не наказание, а совместный поиск решений:
"Мы работаем вместе ради одного - чтобы в каждом обществе был чистый воздух, вода, безопасные леса и почвы", - сказал он.
В рамках форума обсуждали также международный опыт. В частности, представители муниципалитета Ляэне-Харью из Эстонии поделились собственной моделью привлечения жителей к принятию решений. Это может стать основой для будущего партнерства между Звягелем и эстонскими общинами.
Итоги форума: диалог начался
«Благодарю всех, кто приобщился к содержательной дискуссии. Мы двигаемся к общей цели — повысить качество жизни людей и сохранить нашу природу», — подытожил Евгений Медведовский.
Форум показал: местное самоуправление способно стать мощным инструментом в борьбе за окружающую среду. Главное – координация, ответственность и поддержка друг друга.