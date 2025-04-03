Экоинспекция — не карательный орган, как многие привыкли думать. Ее настоящая цель — не штрафы, а предотвращение экологических проблем.

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба рассказал в своем телеграмм-канале о реальных задачах инспекции, объяснил, почему важно сотрудничество с бизнесом, и разрушил популярные мифы о работе учреждения.





Миф №1: "Экоинспекция только наказывает"



"Я сам когда-то думал, что инспекция - это о цветочках и животных", - признается первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба. Но сегодня он убежден: экологическая инспекция — это в первую очередь о предотвращении вреда, а не о наказании.



"Инспекторы работают не для того, чтобы поймать кого-то на нарушении. Их задача – помочь предприятиям избежать экопроблем в будущем", – пояснил чиновник.

Миф №2: "Инспекторы только ищут, к чему придраться"



На самом деле, как отмечает Дмитрий Заруба, инспекторы действуют исключительно в рамках закона. Если на предприятии все в порядке, то претензий не будет. Более того, специалисты часто дают практические советы, как улучшить экологическое состояние производства.

"Это не проверка ради проверки. Это поддержка - как избежать проблем и соблюдать правила", - подчеркнул он.

Миф №3: "Инспекция - враг бизнеса"



У многих представителей бизнеса экоинспекция ассоциируется с трудностями. Но в современном мире экостандарты – это уже не обременение, а преимущество, говорит заместитель председателя.

"Чистое производство - это не просто требование, это конкурентное преимущество. Это репутация, ответственность и доверие потребителей", - подчеркнул он.

Как на самом деле работает экоинспекция



Проверки проводятся по четким критериям риска, плановые и внеплановые. Если предприниматель не согласен с решением инспектора, есть законная возможность обжаловать его в суде.

"Это нормальная практика - открытый диалог, а не борьба", - добавляет чиновник.

Почему это важно — и для бизнеса, и для всех нас.

Работа экоинспекции — это не об отчетности. Это защита природы, воды, воздуха и здоровья людей. Именно инспекция помогает предотвращать катастрофы, которые не всегда видны сразу, но могут иметь серьезные последствия.

Итог: не борьба, а сотрудничество



"Экологическая инспекция - это не враг бизнеса, а партнер. Вместе мы можем сделать страну чище, а жизнь - более безопасной", - подытожил первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба.

И действительно, лучше действовать на опережение, чем бороться с последствиями. А понимание этого – первый шаг к переменам.