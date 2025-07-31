В Ровенской области разгорается экологический скандал: Костопольский городской совет должен оплатить колоссальные почти 5 миллионов гривен за незаконную вырубку более полутора тысяч деревьев на ее территории.

Хотя виновных пока не нашли, Госэкоинспекция Полесского округа настаивает: по закону ответственность ложится на орган местного самоуправления. Согласится ли горсовет возместить ущерб добровольно или дело дойдет до суда?

Как обнаружили ущерб: от обращения к миллионному расчету

Все началось с обращения неравнодушного гражданина Александра Лады, поступившего в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа через вебсайт "ЭкоУгроза" еще 28 января 2025 года. Эта жалоба явилась поводом для немедленного расследования.

В марте 2025 года государственные инспекторы по охране окружающей среды Полесского округа вместе с представителями Костопольского городского совета провели совместное обследование указанной в обращении территории. К сожалению, самые плохие опасения подтвердились: был выявлен факт массовой вырубки деревьев на земельном участке коммунальной собственности, принадлежащего Костопольскому городскому совету, вблизи села Яполоть Ровенского района.

"Неизвестными лицами вырублено 1554 дерева породы сосна", – говорится в сообщении Госэкоинспекции. Специалисты Инспекции произвели расчет ущерба, причиненного окружающей среде этой варварской рубкой. Сумма оказалась поразительной: 4 888 086 гривен 39 копеек.

Поиски виновных и неожиданная ответственность горсовета

Материалы, собранные по результатам расследования, Госэкоинспекция Полесского округа немедленно направила в Главное управление Национальной полиции в Ровенской области. Цель была одна: установить лиц, совершивших эту незаконную рубку деревьев на коммунальной земле. Однако, как сообщило Отделение полиции Ровенского районного управления полиции, "материалы относительно незаконной порубки деревьев зарегистрированы и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых лица, причастные к вырубке деревьев, не установлены".

Это может показаться тупиком, но, как поясняет начальник Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский, закон предусматривает следующую ситуацию: "Требованиями части второй статьи 107 Лесного кодекса Украины четко установлено, что вред, причиненный лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановки лиц, виновных самоуправление, в пределах территории которого находится лес и которому был причинен вред – в данном случае Костопольским горсоветом".

Пора платить: придется ли судиться?

Следовательно, ответственность за миллионный ущерб ложится на плечи Костопольского городского совета. Государственная экологическая инспекция Полесского округа уже направила горсовету официальную претензию на сумму 4 888 086 гривен 39 копеек и предложила в месячный срок добровольно возместить ущерб, причиненный окружающей среде незаконной порубкой.

"В случае отказа от добровольной уплаты причиненного государству ущерба Государственная экологическая инспекция Полесского округа будет вынуждена обратиться в суд для принудительного их взыскания", - подчеркнул Евгений Медведовский.

Это дело является важным сигналом для всех органов местного самоуправления: они несут ответственность за состояние лесов и природных ресурсов на своих территориях, и пренебрежение этими обязанностями может обернуться значительными финансовыми потерями. Признает ли Костопольский горсовет свою ответственность и заплатит ущерб добровольно, придется ли снова решать дело через суд – покажет время.