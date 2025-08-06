В прощальном сообщении он подвел итоги своей деятельности, пришедшейся на один из самых сложных периодов в истории страны – полномасштабную войну. По его словам, несмотря на беспрецедентные вызовы, инспекция не только выстояла, но и стала сильнее, задокументировав ущерб окружающей среде от агрессии РФ на 5,5 триллиона гривен и выйдя на качественно новый уровень работы.

Адаптация к войне: "Мы не сломались, а переформатировали приоритеты"

Игорь Зубович, возглавлявший Госэкоинспекцию с декабря 2021 года, вспоминает, что менее чем через три месяца после его назначения началась полномасштабная война. Это стало самым большим испытанием для всего института. "Мы не сломались. Напротив – переформатировали приоритеты, сохранили управляемость и начали новую главу в развитии экологического контроля", – делится он.

Во время войны Госэкоинспекция активно взялась за работу, которая была важна именно в этих условиях: борьба с несанкционированными свалками, контроль за предприятиями, пытавшимися воспользоваться ситуацией, и, конечно, фиксация преступлений России против окружающей среды. "Мы не допустили экологическую бесконтрольность. Напротив — через цифровые инструменты и оперативную координацию обеспечили фиксацию и реагирование на ключевые нарушения", – отмечает Зубович.

Миллиардный ущерб и "ЭкоУгроза": открытость и технологии

Одним из главных направлений работы стал подсчет ущерба, причиненного российской агрессией. По словам Зубовича, Госэкоинспекция уже насчитала ущерб окружающей среде на 5,5 триллиона гривен. Эта цифра свидетельствует о масштабе экологической катастрофы, вызванной войной.

Чтобы сделать работу инспекции более открытой и эффективной, в сотрудничестве с Министерством защиты окружающей среды была запущена платформа "ЭкоУгроза". Она позволяет гражданам сообщать о загрязнениях, а инспекторам – оперативно реагировать. "За два года работы вебресурса 'ЭкоУгроза' в Госэкоинспекцию поступило и проработано почти 5000 обращений от граждан", – подчеркивает Зубович, что является доказательством успешности этой инициативы.

Международное сотрудничество и юридическая устойчивость: признание на мировом уровне

Госэкоинспекция значительно расширила свое присутствие на международной арене. Украина стала частью международной сети IMPEL, что позволило "нашему голосу раздаваться там, где раньше нас просто не было", – пишет Игорь Зубович. Это привело к созданию рабочих групп и поддержке украинских инициатив.

Также важным достижением явилась юридическая трансформация инспекции. Верховный Суд в 2024 году подтвердил правомерность предписаний Госэкоинспекции по нарушениям. "Это решение укрепило позиции инспекторов на местах и усилило правовой фундамент нашей работы. Теперь каждый акт инспекции имеет больший вес", - объясняет экс-глава, подчеркивая, что это делает их работу более эффективной.

"Мы стали открытыми к диалогу": изменение восприятия инспекции

Игорь Зубович считает, что самым главным результатом его работы является изменение восприятия Госэкоинспекции в обществе. "Из института, который в основном ассоциировался с карательной функцией, мы стали открытыми к диалогу, ответственными перед обществом, ориентированными на результат", – отмечает он. Инспекция искала не конфликты, а решения, но всегда "не молчала, когда речь шла о защите окружающей среды".

Напоследок он поблагодарил всех, кто был рядом: коллег, партнеров, журналистов и, особенно, Вооруженных сил Украины, благодаря которым эта работа была вообще возможной. "Каждый шаг, сделанный в тылу, был возможен только потому, что на передовой стояли те, кто ценой собственной жизни завоевывал для нас эту возможность. Мы никогда этого не забудем", - заключает Игорь Зубович.