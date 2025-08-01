Благодаря совместной работе Госэкоинспекции Полесского округа и органов прокуратуры разоблачены должностные лица лесной отрасли, которые нанесли государству ущерб почти на 23 миллиона гривен. Кроме того, руководитель коммунального предприятия предстанет перед судом за загрязнение земель почти на миллион. Это свидетельствует о системной работе правоохранителей, направленной на защиту нашей окружающей среды.

Лесные махинации: как "Грозинское" попало в миллионный скандал

Государственная экологическая инспекция Полесского округа вместе с органами прокуратуры разоблачила должностных лиц лесной отрасли, нанесших государству огромный ущерб. Как сообщила Житомирская областная прокуратура, речь идет о сумме почти 23 миллионов гривен.

Этот громкий случай начался еще в июне 2023 г., когда государственные инспекторы провели внеплановую проверку на ГП "Грозинское" в Коростенском районе. Проверка была инициирована приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В ходе тщательной проверки экоинспекторы обнаружили многочисленные нарушения природоохранного законодательства, касающиеся охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов.

По результатам расчетов, проведенных Инспекцией, ущерб, нанесенный окружающей среде вследствие выявленных самовольных порубок, составил почти 14 миллионов 683 тысячи гривен. Это колоссальная сумма, свидетельствующая о масштабе незаконной деятельности.

Что важно, в конце мая 2025 года Госэкоинспекция Полесского округа выиграла судебное дело по взысканию с ГП "Грозинское" этой суммы ущерба, нанесенного окружающей среде. Это серьезный шаг к восстановлению справедливости и наказанию виновных.

Мусорные убытки: руководитель полигона пойдет под суд

Кроме лесных махинаций Госэкоинспекция Полесского округа имеет еще один значительный успех в борьбе за чистую окружающую среду. По материалам Инспекции, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя полигона твердых бытовых отходов КП "Автотранспортное предприятие 0628" Житомирского городского совета.

Этому предшествовали исследования проб грунтов и вод, проведенные специалистами Госэкоинспекции во время внеплановой проверки КП "АТП 0628". Оказалось, что из-за нарушений природоохранного законодательства, связанных с загрязнением и засорением земельных ресурсов, государству был нанесен ущерб более чем на 837,7 тысячи гривен.

Руководителя полигона обвиняют в том, что он уклонился от охраны земель лесохозяйственного назначения, граничащих с территорией свалки, что привело к их загрязнению и причинило вред в размере 840 тысяч гривен. Это четкий сигнал, что ответственность за состояние окружающей среды будет нести каждый, кто его уничтожает.

Совместными усилиями: борьба продолжается

Госэкоинспекция подчеркивает, что такие результаты становятся возможными благодаря тесному сотрудничеству с органами прокуратуры, полиции и общественностью.

Эти случаи в Житомирской области ярко демонстрируют, что экологические преступления не остаются безнаказанными, а борьба за чистый воздух, воду и землю в Украине продолжается. Это важный шаг к тому, чтобы каждый, кто уничтожает природу, ответил за свои действия.