Двум бывшим руководителям коммунального предприятия уже объявлено подозрение. По расчетам экологов, их действия нанесли государству ущерб более чем на 450 миллионов гривен.

Как коммунальное предприятие зарабатывало на подземных водах без разрешений

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области под руководством Лубенской окружной прокуратуры объявило подозрение двум бывшим директорам одного из коммунальных предприятий. Их обвиняют в незаконной добыче подземных вод почти три года — с августа 2021 года по июнь 2024 года.

Суть нарушения проста, но масштабна: чиновники качали воду из-под земли, не имея на это никаких разрешений. Для такой деятельности требуются специальные документы: разрешение на спецводопользование и специальное разрешение на недр. Однако, как оказалось, предприятие работало без них.

Шокирующая сумма убытков: 450 миллионов гривен

Эта история получила резонанс благодаря расчетам, которые провела Государственная экологическая инспекция Центрального округа. По их данным, общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за такой нелегальной добычи, составляет более 450 миллионов гривен. Это колоссальная сумма, подтверждающая серьезность преступления.

Справедливость этих расчетов уже подтвердила и судебная экспертиза, значительно усиливающая позицию обвинения. Действия фигурантов квалифицировали по части 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения правил охраны или использования недр, что привело к тяжелым последствиям.

Этот случай является важным напоминанием, что незаконная эксплуатация природных ресурсов несет огромный ущерб государству. Расследование продолжается, и общество ожидает, что виновные будут привлечены к ответственности, а нанесенный ущерб будет возмещен.