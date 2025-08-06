Госэкоинспекторы Полесского округа установили, что в результате атаки 9 июля Новогуйвинская и Станишевская общины понесли ущерб более чем на 279 миллионов гривен. Эти средства включают ущерб за загрязнение воздуха и засорение земли отходами разрушений, и будут использованы для формирования исков на репарации от страны-агрессора.

Подробные подсчеты: экоинспекция зафиксировала последствия обстрела

По сообщению Государственной экологической инспекции Полесского округа, ее специалисты произвели расчеты ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вражеских обстрелов, произошедших 9 июля. Обстрелы затронули Новогуйвинскую и Станишевскую общины Житомирщины.

В результате было зафиксировано два основных вида ущерба:

Засорение земель отходами разрушения.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Колоссальные суммы: миллионы за разрушение и загрязнение

Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 279,3 миллиона гривен.

Распределение ущерба выглядит так:

В Новогуйвинской общине ущерб за засор земель превысил 276,6 миллиона гривен, а за загрязнение воздуха — почти 2,5 миллиона гривен.

В Станишевской общине ущерб, причиненный атмосферному воздуху в результате горения после обстрела, составляет более 203 тысяч гривен.

Механизм репараций: путь к наказанию агрессора

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа

Евгений Медведовский пояснил, что все собранные материалы с результатами подсчетов переданы в правоохранительные органы и прокуратуру. Эти данные необходимы для внесения информации в реестр военных преступлений, совершенных Россией против окружающей среды.

Это, по его словам, является ключевым этапом для формирования механизма получения репараций из страны-агрессора в рамках открытых уголовных производств по статьям 441 «Экоцид» и 438 «Нарушения законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины.