Специалисты Государственной экологической инспекции Центрального округа зафиксировали, как посреди реки Днепр работал земснаряд, добывая песок без разрешений. Благодаря совместной работе с полицией, организатору и трем его сообщникам уже объявлено подозрение, а государству начислена колоссальная сумма ущерба — более 53 миллионов гривен.

Вызывающая схема на Днепре: как наживались на песке

Эта история началась с плановой проверки. Еще 30 октября 2024 инспекторы Государственной экологической инспекции Центрального округа, выполняя приказ о фиксации нарушений, обнаружили незаконную деятельность на реке Днепр. Рядом с городом Светловодск Кировоградской области они увидели земснаряд, который непрерывно добывал песок.

Самое главное — никаких документов на эту работу у дельцов не было. Это было открытое, дерзкое нарушение закона, наносившее огромный вред природе и государству.

Подозрение и миллионный ущерб: правосудие начинает действовать

Экологи не стали медлить. По этому факту было открыто уголовное производство. Благодаря их работе, был произведен расчет ущерба, нанесенного государству. Сумма получилась шокирующей – более 53 миллионов гривен.

Материалы дела были сразу же переданы в Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области, чтобы виновные не смогли избежать ответственности.

Уже известно, что организатору и его трем сообщникам объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых" (части 3 и 4). За такое преступление предусматривается не только штраф, но реальное лишение свободы.

Четкий сигнал для "песчаных баронов"

Это дело важный сигнал для всех, кто пытается наживаться на природных ресурсах Украины, игнорируя законы. Теперь такие преступники будут знать, что их деятельность не останется незамеченной, а наказание будет не только административным, но и уголовным с возмещением миллионного ущерба.

Совместная работа экологической инспекции и полиции в очередной раз доказывает, что, только объединив усилия, можно эффективно бороться с масштабными экологическими преступлениями. Это важный шаг на пути защиты наших рек и природных богатств от незаконного обогащения.