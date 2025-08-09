Экоинспекторы провели почти 400 проверок, выявили сотни нарушений, а общая сумма рассчитанного ущерба, нанесенного окружающей среде, превысила 5 миллионов гривен. Самые резонансные случаи зафиксировали на Запорожье, где были обнаружены засоры водоема и незаконная заготовка сена в заповеднике.

Результаты проверок: штрафы, убытки и иски

За одну неделю, с 1 по 7 августа, территориальные и межрегиональные органы Государственной экологической инспекции провели 393 контроля. Это привело к выявлению 304 административных правонарушений, за которые были составлены соответствующие протоколы.

Общая сумма наложенных штрафов составляет 75 тысяч гривен. В государственный бюджет уже взыскано 90 тысяч гривен, что включает как новые, так и старые штрафы.

Однако наиболее важными являются цифры, касающиеся причиненного вреда окружающей среде. За нарушение природоохранного законодательства были рассчитаны убытки на общую сумму 5 миллионов 88 тысяч гривен. Экологи уже выставили претензии и иски на сумму 1 миллион 382 тысяч гривен, а общая сумма взысканных убытков (как добровольно, так и через суд) за эту неделю составила 2 миллиона 570 тысяч гривен.

Запорожье – центр резонансных нарушений

Наиболее значимые нарушения, зафиксированные за этот период, пришлись на Запорожскую область:

Засорение водоема: Инспекция Южного округа рассчитала убытки на сумму более 4 миллионов 454 тысяч гривен за засорение и загрязнение земельного участка. Неизвестные сбрасывали строительные отходы, часть из которых оставили прямо в водном объекте (струйку) в городе Запорожье. Все материалы уже переданы в Главное управление Национальной полиции Запорожской области для дальнейшего расследования.

Еще один случай касается Новониколаевского поселкового совета. Ей предъявлена претензия на сумму почти 967 тысяч гривен за самовольную заготовку сена на территории ландшафтного заказника местного значения "Балка Марьяновская". Этот факт свидетельствует об игнорировании природоохранного статуса заповедной зоны.

Эти случаи подчеркивают, что Госэкоинспекция продолжает выявлять и фиксировать серьезные нарушения, защищая природу Украины от незаконных действий как частных лиц, так и местных властей.