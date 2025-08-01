Проведены сотни проверок, составлены сотни протоколов, а общая сумма начисленных убытков за нарушение природоохранного законодательства составила почти 7 миллионов гривен. Среди крупнейших "экологических грешников" - застройщики, которые травят воздух в Киевской области, и местные власти в Ровенской области, допустившие массовую вырубку лесов.

Неделя экоконтроля: цифры говорят сами за себя

С 25 по 31 июля 2025 года территориальные и межрегиональные органы Государственной экологической инспекции Украины активно работали, чтобы защитить нашу окружающую среду. За этот период было проведено 472 мероприятия контроля, то есть проверки разных предприятий и объектов. По их результатам составлено 318 протоколов об административных правонарушениях.

Цифры финансовых наказаний выглядят так:

Общая сумма наложенных штрафов составила 77 тысяч гривен.

В Государственный бюджет уже взыскано 97 тысяч гривен штрафов.

Однако, самое важное – это расчет ущерба, причиненного окружающей среде из-за нарушений. За неделю эта сумма составила 6 миллионов 818 тысяч гривен. Кроме того, общая сумма уже предъявленных претензий и исков к нарушителям составляет более 11 миллионов 332 тысяч гривен. За этот период (с учетом ранее выставленных счетов) удалось взыскать ущерб в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 670 000 гривен.

Самые резонансные нарушения: от Киева до Ровенщины

Среди сотен выявленных нарушений особенно выделяются два случая, касающихся миллионного ущерба:

Киевщина: Загрязнение воздуха на миллионы

На Киевщине Инспекция Столичного округа выявила серьезное нарушение со стороны ООО "СБМУ "Подряд". Эта компания осуществляла сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не имея на это соответствующего разрешения. За это предприятию предъявлена претензия на колоссальную сумму - 5 миллионов 762 тысячи 28 и за его загрязнение придется отвечать.

Ровенщина: Срубленные леса и горы мусора

В Ровенской области Инспекция Полесского округа выявила двойное нарушение. Во-первых, предъявлена претензия Костопольскому городскому совету на сумму 4 миллиона 888 тысяч 86 гривен. виновных лиц пока не установлено. Во-вторых, рассчитаны убытки на сумму 617 тысяч 491 гривну за обнаружение шести несанкционированных мусорных свалок твердых бытовых отходов на территории Великомежерицкого сельского совета.

Эти примеры показывают, что Государственная экологическая инспекция Украины продолжает свою важную работу, выявляя и наказывая нарушителей природоохранного законодательства. Это важный шаг к тому, чтобы наша окружающая среда была чистой и безопасной.