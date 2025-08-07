По предварительным подсчетам Государственной экологической инспекции Полесского округа, ущерб рыбному хозяйству превышает 2 миллиона гривен. Экологи уже отобрали пробы воды для анализа, чтобы узнать причины экологической катастрофы.

Более 15 тонн погибшей рыбы: масштабы экологического вреда

Ситуация, развернувшаяся в реке Уборть на территории поселка Емильчино, вызывает серьезную обеспокоенность. В начале августа государственные инспекторы по охране окружающей среды Полесского округа, реагируя на сообщения в социальных сетях, выехали на место происшествия. Там они зафиксировали факт массовой гибели водных биоресурсов.

По данным Экоинспекции, общее количество погибшей рыбы составляет около 1,5 тысяч экземпляров. А это, по предварительным оценкам, привело к потере почти 15,4 тонн водных жителей, включая их потомство. Общий объем ущерба рыбному хозяйству, нанесенный этой экологической катастрофой, составляет более 2 миллионов гривен.

Эксперты ищут причину: анализ проб воды

Чтобы выяснить, что привело к такой массовой гибели рыбы, отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции взял на исследование пять проб воды. Их отобрали как из самой реки Уборть, так и из ее притока – реки Бересток.

Специалисты проводят анализы, чтобы выявить возможные загрязнения, которые могли стать причиной трагедии. После того, как результаты будут готовы, Экоинспекция примет соответствующие меры реагирования в пределах своей компетенции. Это может быть и привлечение виновных к ответственности, если будет установлено, что причиной гибели рыбы стало загрязнение, вызванное деятельностью человека.