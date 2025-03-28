Государственная экологическая инспекция Полесского округа объяснила, кто и как вправе собирать сок, а также предупредила о последствиях самовольной заготовки.

С середины марта в Украине официально стартовал сезон сбора березового сока. Однако, как отмечают экоинспекторы, самовольный забор древесного сока в лесах без разрешения является нарушением законодательства. За это предусмотрены штрафы, которые могут достигать нескольких сотен до десятков тысяч гривен, в зависимости от масштаба ущерба.

Андрей Бенчук, начальник управления биоресурсов ДЭИ Полесского округа, пояснил:

"Массовый сбор сока разрешен только при наличии специального лесного билета, который дает право добывать сок только в четко определенных участках и с соблюдением правил."





Что будет за нарушение

Штраф за самовольный сбор в лесу – от 17 до 51 грн.

– от 17 до 51 грн. Если повреждение коры превышает 10% периметра дерева – штрафы до 18 000 грн .

. В населенных пунктах - от 170 до 510 грн.

- от 170 до 510 грн. На территории заповедников – ответственность по ст. 91 КУоАП.

Кто может собирать сок без разрешения

Извлекать березовый сок без специального разрешения могут только владельцы или арендаторы земель , где растут деревья (кроме Красной книги), например, на своих приусадебных участках или в фермерских хозяйствах.

Как не повредить дереву

Даже если вы собираете сок на своем участке – будьте осторожны:

Выбирайте взрослые деревья — не моложе 25 лет.

— не моложе 25 лет. Делайте одно-два отверстия , не больше.

, не больше. Используйте стерильные инструменты .

. После сбора дезинфицируйте и закрывайте отверстия.

и закрывайте отверстия. Не используйте одно дерево дважды подряд в течение двух лет .

Альтернатива — собирать сок из молодых веточек , которые быстрее заживают самостоятельно.

Почему это важно

Нарушение правил может привести к ослаблению деревьев, заражению грибками, потере урожая сока и даже гибели деревьев. А массовый неправильный сбор вредит целым экосистемам .

"Мы призываем граждан быть ответственными. Березовый сок – не просто дар природы, а часть экологического баланса," – подчеркнули в экоинспекции.

Березовый сок – это вкусно и полезно, но только тогда, когда он добыт законно и осторожно. Не рискуя деревьями и своим кошельком.









