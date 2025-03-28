Государственная экологическая инспекция Полесского округа объяснила, кто и как вправе собирать сок, а также предупредила о последствиях самовольной заготовки.
Сок – вкусный, а штраф – горький
С середины марта в Украине официально стартовал сезон сбора березового сока. Однако, как отмечают экоинспекторы, самовольный забор древесного сока в лесах без разрешения является нарушением законодательства. За это предусмотрены штрафы, которые могут достигать нескольких сотен до десятков тысяч гривен, в зависимости от масштаба ущерба.
Андрей Бенчук, начальник управления биоресурсов ДЭИ Полесского округа, пояснил:
"Массовый сбор сока разрешен только при наличии специального лесного билета, который дает право добывать сок только в четко определенных участках и с соблюдением правил."
Что будет за нарушение
- Штраф за самовольный сбор в лесу – от 17 до 51 грн.
- Если повреждение коры превышает 10% периметра дерева – штрафы до 18 000 грн .
- В населенных пунктах - от 170 до 510 грн.
- На территории заповедников – ответственность по ст. 91 КУоАП.
Кто может собирать сок без разрешения
Извлекать березовый сок без специального разрешения могут только владельцы или арендаторы земель , где растут деревья (кроме Красной книги), например, на своих приусадебных участках или в фермерских хозяйствах.
Как не повредить дереву
Даже если вы собираете сок на своем участке – будьте осторожны:
- Выбирайте взрослые деревья — не моложе 25 лет.
- Делайте одно-два отверстия , не больше.
- Используйте стерильные инструменты .
- После сбора дезинфицируйте и закрывайте отверстия.
- Не используйте одно дерево дважды подряд в течение двух лет .
Альтернатива — собирать сок из молодых веточек , которые быстрее заживают самостоятельно.
Почему это важно
Нарушение правил может привести к ослаблению деревьев, заражению грибками, потере урожая сока и даже гибели деревьев. А массовый неправильный сбор вредит целым экосистемам .
"Мы призываем граждан быть ответственными. Березовый сок – не просто дар природы, а часть экологического баланса," – подчеркнули в экоинспекции.
Березовый сок – это вкусно и полезно, но только тогда, когда он добыт законно и осторожно. Не рискуя деревьями и своим кошельком.