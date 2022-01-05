Народный депутат Евгений Шевченко анонсировал фильм «Беларусь глазами Евгения Шевченко».
Анонс он опубликовал на своем YouTube-канале «Настоящий слуга народа».
В одном из эпизодов фильма Евгений Лукашенко беседует с самопровозглашенным президентом Беларуси Олександром Лукашенко.
В своём фильме украинский народный депутат покажет тонкости украинско-белорусских отношений, побеседует с местными жителями, а также расскажет о ключевых проблемах и разногласиях, которые возникли между странами.
Как стало известно из анонса, фильм станет доступным для просмотра с 8 января.
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