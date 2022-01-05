Народный депутат Евгений Шевченко анонсировал фильм «Беларусь глазами Евгения Шевченко».

Анонс он опубликовал на своем YouTube -канале «Настоящий слуга народа».

В одном из эпизодов фильма Евгений Лукашенко беседует с самопровозглашенным президентом Беларуси Олександром Лукашенко.

В своём фильме украинский народный депутат покажет тонкости украинско-белорусских отношений, побеседует с местными жителями, а также расскажет о ключевых проблемах и разногласиях, которые возникли между странами.

Как стало известно из анонса, фильм станет доступным для просмотра с 8 января.

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