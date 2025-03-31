Уже с июня 2025 г. в Украине начнет действовать новое правило: все предприятия, которые оказывают влияние на окружающую среду, должны создать собственную экологическую службу.

Это часть масштабной реформы промышленного контроля – переход на европейскую модель охраны природы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба.



Новый закон — новые обязанности



По словам Дмитрия Зарубы, все это предусмотрено Законом Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», принятого Верховной Радой 16 июля 2024 года. Закон вступит в силу 8 августа 2025, но уже с июня предприятия должны начать готовиться.

Это серьезный сигнал для бизнеса. Теперь экологическая ответственность – не пустые слова. В каждом учреждении, влияющем на окружающую среду, должно быть подразделение по охране природы. С четко прописанными функциями. И это не рекомендация – это требование закона», – подчеркнул Дмитрий Заруба.

Что же изменится?

Согласно статье 16 нового закона, каждый оператор установки (т.е. предприятие) должен создать отдельную структуру или подразделение, отвечающее за экологическую безопасность. Это могут быть целые службы или отделы, которые будут заниматься контролем за выбросами, внедрением технологий очистки, мониторингом состояния воздуха, воды и грунтов.

Европейский подход: как это работает за границей



В своем сообщении Дмитрий Заруба привел примеры европейских стран, уже давно внедривших подобные требования:

Германия: экологические подразделения обязательны для всех предприятий, подпадающих под действие Директивы о промышленных выбросах. Они обязаны внедрять самые лучшие доступные технологии.

Франция: здесь крупные предприятия ведут постоянный мониторинг состояния окружающей среды и выполняют природоохранные программы.

Польша: на заводах с повышенным риском загрязнения действуют специальные комитеты, координирующие мероприятия по модернизации производства.

Почему это важно?

Внедрение таких изменений не просто адаптация к европейским стандартам. Это реальный шаг к уменьшению вреда для окружающей среды. По словам заместителя председателя ГЭИ, это позволит не только снизить уровень загрязнения, но и предотвращать экологические катастрофы на ранних стадиях.

«Наша цель – чтобы украинские предприятия работали по европейским стандартам. Только так мы сможем сохранить природу и здоровье людей», – резюмировал Дмитрий Заруба.

Пора готовиться



Госэкоинспекция уже готовит разъяснения и методические материалы для предприятий. Дмитрий Заруба призвал бизнес не ждать вступления в силу, а начинать готовиться уже сейчас.

«Это реформа, которая изменит подход к производству в Украине. И первые шаги начинаются уже сегодня», - отметил чиновник.

Вывод: Предприятиям придется не просто считать доходы, но и думать об окружающей среде. И это не исключение, а новый эталон. Украина становится ближе к Европе не только политически, но и в подходах к охране природы.