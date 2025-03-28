Ограничения постигли и компании, поддерживающие военно-промышленный комплекс страны-агрессора. «Санкции наложены на 53 предприятия, активно работающих на укрепление российского ВПК. Интересно, что две трети из них – это компании из третьих стран, которые помогают кремлю избегать ограничений. ЕС дает четкий сигнал: любое сотрудничество с военной машиной России будет иметь серьезные последствия», – отметил Арсений Пушкаренко.

Еще один важный аспект санкционного пакета – экспортно-импортные ограничения, в частности, в отношении алюминия. «Этот металл является важным источником дохода для России, поэтому ограничения по нему уменьшат непосредственные поступления средств в РФ», – пояснил парламентарий.

Также санкции затронули инфраструктурные объекты, в частности, аэропорты и порты, которые россия использует для обхода санкций и проведения военных операций против Украины. "Это еще больше сужает маневры агрессора", - подчеркнул народный депутат.



Отдельным блоком в санкциях определены индивидуальные ограничения. «В санкционный список внесено 48 физических лиц, прямо или косвенно способствующих внешнеэкономической деятельности России. Каждый, кто поддерживает агрессора, должен понимать, что ответственность неизбежна», – заявил Арсений Пушкаренко.

Не остался без внимания и информационный фронт. «ЕС принял решение о приостановлении лицензий 8 российских медиа, распространявших кремлевскую пропаганду на территории Европы. Это важный шаг в борьбе с дезинформацией, ведь информационная война так же опасна, как и военные действия», – подытожил народный депутат.