Ограничения, принятые в рамках 16-го пакета санкций, охватывают финансовый сектор, экспортно-импортные операции, военно-промышленный комплекс и медиа, распространяющие кремлевскую пропаганду. ЕС в очередной раз показал свою непреклонную поддержку Украины, демонстрируя лидерство и устойчивость в борьбе за свободу и территориальную целостность независимого государства. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.
По словам парламентария, одним из ключевых аспектов нового пакета стало ужесточение санкций против так называемого «теневого флота» россии, используемого для обхода нефтяного эмбарго. «ЕС ввел ограничения в отношении 74 дополнительных судов, транспортирующих российскую нефть, в том числе в Индию и Китай. В общей сложности под санкциями оказались 153 судна, что существенно сокращает возможности кремля в продаже энергоресурсов», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.
Дополнительные санкции также введены против финансового сектора России, что скажется на ее экономике в целом. «Санкции касаются 13 региональных банков России, а также системы передачи финансовых сообщений, созданной для обхода международных ограничений. Теперь эти инструменты тоже заблокированы», – отметил народный депутат.
Ограничения постигли и компании, поддерживающие военно-промышленный комплекс страны-агрессора. «Санкции наложены на 53 предприятия, активно работающих на укрепление российского ВПК. Интересно, что две трети из них – это компании из третьих стран, которые помогают кремлю избегать ограничений. ЕС дает четкий сигнал: любое сотрудничество с военной машиной России будет иметь серьезные последствия», – отметил Арсений Пушкаренко.
Еще один важный аспект санкционного пакета – экспортно-импортные ограничения, в частности, в отношении алюминия. «Этот металл является важным источником дохода для России, поэтому ограничения по нему уменьшат непосредственные поступления средств в РФ», – пояснил парламентарий.
Также санкции затронули инфраструктурные объекты, в частности, аэропорты и порты, которые россия использует для обхода санкций и проведения военных операций против Украины. "Это еще больше сужает маневры агрессора", - подчеркнул народный депутат.
Отдельным блоком в санкциях определены индивидуальные ограничения. «В санкционный список внесено 48 физических лиц, прямо или косвенно способствующих внешнеэкономической деятельности России. Каждый, кто поддерживает агрессора, должен понимать, что ответственность неизбежна», – заявил Арсений Пушкаренко.
Не остался без внимания и информационный фронт. «ЕС принял решение о приостановлении лицензий 8 российских медиа, распространявших кремлевскую пропаганду на территории Европы. Это важный шаг в борьбе с дезинформацией, ведь информационная война так же опасна, как и военные действия», – подытожил народный депутат.
Арсений Пушкаренко подчеркнул, что 16-й пакет санкций ослабляет экономические и технологические возможности России в войне против Украины и усиливает международную поддержку нашей страны, демонстрируя решительность ЕС в борьбе с агрессией кремля. "Это еще один весомый шаг к полной экономической и политической изоляции кремля", - резюмировал он.