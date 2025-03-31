Экоинспекторы бьют тревогу: ситуация может выйти из-под контроля, если общины, лесоводы и полиция не объединят усилия. Об этом заявил руководитель Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский на совещании в Коростене.
Пожар уже начался: зима еще не успела уйти.
По словам Евгения Медведовского, еще в январе 2025 года в области были зафиксированы первые случаи сжигания сухой растительности. В феврале цифры резко пошли вверх, а с приходом весны ситуация набрала критические обороты.
«Мы прогнозировали риски и еще зимой скорректировали свою работу. Увеличили количество рейдов, привлекли дроны, камеры, спутниковое наблюдение. Но одних проверок мало», — подчеркнул руководитель Инспекции.
Совместная ответственность - совместные действия
Медведовский подчеркнул, что решение проблемы возможно только при координации между всеми — экоинспекцией, ГСЧС, полицией, местными советами, общинами.
«Мы не сможем справиться сами. Именно поэтому проводим информационные кампании с жителями, раздаем буклеты, выезжаем со спасателями в села, объясняем, чем может закончиться бездумное поджигание», – рассказал он.
Общины должны знать, кто курит
Экоинспекция призывает глав ОТГ не оставаться в стороне. В случаях возгорания полей нужно выяснять, кому принадлежит участок, и фиксировать нарушения.
«Именно общины первыми видят пожары. Их обязанность – установить владельца участка и передать информацию для привлечения к ответственности», – сказал Медведовский.
Новые правила - новая ответственность
Начальник Инспекции напомнил, что с 2020 года в Украине действует Закон, который ужесточает ответственность за уничтожение или повреждение объектов природы. А за сжигание сухостоя предусмотрены штрафы, которые могут достигать тысяч гривен.
С начала 2025 года уже составлено 38 протоколов более чем на 75 тысяч гривен . А за 2020-2024 годы - 303 протокола на сумму более 612 тысяч гривен .
Огонь под контролем или над нами
Также экоинспекция напоминает лесопользователям об обязанности соблюдения Постановления КМУ №612 о защите лесов. Там четко прописано, как должны быть обустроены места сжигания останков после рубок.
«Лес не прощает ошибок. Пожары в экосистемах – это не только уничтоженные деревья, это угроза животным, людям, домам. Поэтому сегодняшняя встреча в Коростене очень своевременна. Мы должны действовать вместе», – резюмировал Евгений Медведовский.
В период высокой пожарной опасности пассивность равнозначна преступлению. Огонь не знает границ – и только сознание общины, оперативность власти и системная работа специалистов могут спасти природу и жизнь.