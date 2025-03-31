Уже с начала года в Житомирской области зафиксированы десятки пожаров, вызванных поджогами сухой растительности.

Экоинспекторы бьют тревогу: ситуация может выйти из-под контроля, если общины, лесоводы и полиция не объединят усилия. Об этом заявил руководитель Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский на совещании в Коростене.



Пожар уже начался: зима еще не успела уйти.

По словам Евгения Медведовского, еще в январе 2025 года в области были зафиксированы первые случаи сжигания сухой растительности. В феврале цифры резко пошли вверх, а с приходом весны ситуация набрала критические обороты. «Мы прогнозировали риски и еще зимой скорректировали свою работу. Увеличили количество рейдов, привлекли дроны, камеры, спутниковое наблюдение. Но одних проверок мало», — подчеркнул руководитель Инспекции. Совместная ответственность - совместные действия