Во время встречи с вице-президентом ЕБРР Маттео Патроне глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук обсудила поддержку водной инфраструктуры, Чернобыльскую зону, геологическую цифровизацию и управление отходами.

Вода – в фокусе правительственных приоритетов

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила о результатах важной встречи с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне. Она акцентировала внимание на одной из ключевых экологических проблем Украины — водообеспечении.

«Рассказала господину Маттео об одном из окружающих приоритетов правительства — водоснабжении и развитии гидротехнической инфраструктуры. Проблема водных ресурсов касается не только фронтовых областей, но всей страны», — пояснила министерка.

По словам Гринчук, для реализации программы водообеспечения и внедрения планов управления речными бассейнами в Украине требуется более 9 миллиардов евро инвестиций. Уже сейчас речь идет о строительстве и реконструкции гидротехнической инфраструктуры потенциально при поддержке ЕБРР. Решающим вопросом остается финансирование и договорились организовать дополнительную техническую встречу.

Чернобыльская зона: безопасность под угрозой

Отдельное внимание стороны уделили состоянию Арки Нового Безопасного Конфайнмента в Чернобыле, пострадавшей в результате российской атаки. Гринчук напомнила, что объект пока не выполняет своих защитных функций, и отметила важность поддержки ЕБРР в решении этой проблемы.

"Надеемся предоставить первые результаты обследования уже до следующего заседания Ассамблеи в июне 2025 года", - сказала она.

Цифровая реформа геологического фонда



Гринчук также поблагодарила ЕБРР за поддержку в цифровизации геологических данных. В рамках пилотного проекта уже оцифровано 5000 книг геологических отчетов, а сейчас готовится второй этап программы стоимостью 2 миллиона евро.

«Это историческая инициатива для Украины. Речь идет о прозрачности и доступности данных, необходимых для развития ресурсного потенциала», — подчеркнула министерша.

Отходы, энергия и новые возможности для общин

Также на встрече обсуждались новые проекты в сфере зеленой энергетики и управления отходами. После имплементации нового законодательства, Украина совместно с регионами готовит планы управления отходами, а некоторые уже имеют готовые инвестпроекты.

"Маттео Патроне выразил готовность ЕБРР рассмотреть конкретные проекты, предложенные общинами", - сообщила Светлана Гринчук.

Министерство защиты окружающей среды движется в направлении системного реформирования как в водной сфере, так и в управлении ресурсами, отходами и сохранении экологической безопасности. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности ЕБРР, у Украины есть шанс реализовать стратегически важные проекты даже в условиях войны.