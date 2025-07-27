На Житомирщине разгорается громкий скандал: руководителю частной компании объявлено подозрение в незаконной добыче песка, который нанес государству ущерб более чем на 2,5 миллиарда гривен.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа уже подала гражданский иск в рамках уголовного производства, требуя возмещения этой колоссальной суммы. Детали масштабной схемы, разрушавшей окружающую среду в течение четырех лет – дальше.

Уголовное производство и миллиардные убытки

Недавно Житомирская областная прокуратура сообщила о подозрении руководителю одной из частных компаний. Его обвиняют в незаконной добыче песка, что нанесло государству огромный ущерб – более 2,5 миллиарда гривен.

Это дело расследуется по статье Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 240 УК Украины), которая касается незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в крупном размере, должностным лицом с использованием служебного положения. К этому делу привлечены Специализированная экологическая прокуратура Житомирской областной прокуратуры, Главное управление Национальной полиции Житомирской области и Управление стратегических расследований.

Речь идет о том, что в течение февраля 2020-го по май 2024 года было незаконно добыто 113,5 тысячи кубических метров песка. Все это происходило на участках месторождения, которые находились вне разрешенных для добычи территорий.

Госэкоинспекция требует возмещения: колоссальный иск

Государственная экологическая инспекция Полесского округа, которая является потерпевшей стороной в этом уголовном производстве, не осталась в стороне. Инспекция уже подала гражданский иск в рамках уголовного дела. ходатайство об избрании руководителю частной компании меры пресечения. Это означает, что дело находится на серьезном этапе, и виновник, вероятно, предстанет перед судом.

Беспощадная борьба за экологию

Этот случай является ярким примером того, как масштабные незаконные действия могут наносить колоссальный ущерб окружающей среде и государству. Незаконная добыча полезного ископаемого не только истощает природные ресурсы, но и разрушает экосистемы, изменяет ландшафты и влияет на водные ресурсы.

Госэкоинспекция Полесского округа отмечает важность таких дел, ведь они демонстрируют принципиальную позицию государства в борьбе с экологическими преступлениями. Это четкий сигнал для всех, кто решается обогащаться за счет природы: ответственность неизбежна, а ущерб будет взыскан.