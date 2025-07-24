Это отличие, врученное от имени Министра обороны Эстонии, стало признанием мужества и жертвенности украинского подполковника, погибшего в Купянске, защищая Украину.

Награда за Героя: Эстония чествует погибшего командира ВСУ

23 июля в Посольстве Эстонии в Украине произошло чрезвычайно особое и трогательное событие. Супруга Елена Верба и дети погибшего командира 138-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ города Житомира, подполковника Александра Вербила, получили высокую государственную награду – Министерский Крест обороны Эстонской Республики III ранга. Об этом сообщил секретарь депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Эстонской республикой Евгений Медведовский, который имел честь присутствовать на этой церемонии.

Награда была вручена от имени Министра обороны Эстонии Анно Певкура. Это стало проявлением глубокого уважения и признания мужества, жертвенности и преданности, с которыми Александр Вербило защищал Украину.

Память об Александре Вербиле: лидер, который всегда был "рядом"

Александр Вербило трагически погиб 2 июля 2023 года в районе Купянска во время выполнения боевого задания. Он до последнего своего дыхания оставался на передовой вместе со своими бойцами.

Министерский Крест обороны Эстонии является одной из самых высоких военных наград этой страны. Им чествуют как граждан Эстонии, так и иностранцев за исключительные заслуги в защите свободы, безопасности и демократических ценностей. Александр Вербило стал одним из немногих украинских военных, кому выпала столь высокая честь.











Солидарность без границ: эстонский народ благодарен украинцам

Во время церемонии Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк отметила, что эта награда – это не просто формальность, а искренний жест благодарности и уважения от всего эстонского народа.

Евгений Медведовский также упомянул, что еще с 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России, он вместе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко, народным депутатом Украины Арсением Пушкаренко и тогдашним Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонии в Украине Каймо Куйском территориальной обороны ВСУ Они передавали автомобили, автобус и другое необходимое оборудование, чтобы усилить боеспособность подразделения, и эта системная поддержка продолжается до сих пор.

Посмертное вручение столь высокой награды командиру батальона – это особенно символический акт международной солидарности, человечности и глубокого уважения к тем, кто отдал дороже нашей общей свободы. Это напоминание, что Украина не сама в своей борьбе.







