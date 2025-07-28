В Одесской области раскрыли масштабную схему незаконной добычи песка из реки Дунай, которая нанесла государству ущерб более чем на 170 миллионов гривен.

К преступлению оказались причастны не только руководители транспортных компаний, но и городской голова города Вилково. Его уже заключили под стражу, а следствие продолжает работать над этим громким делом, которое стало примером слаженной работы правоохранителей.

Прикрытие "дноуглублением" и миллионный ущерб

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, работающая на территории Николаевской и Одесской областей, совместно со Специализированной экологической прокуратурой Одесской области, следователями полиции и Службой безопасности Украины в Одесской области раскрыли дерзкую преступную группу. Эти лица занимались незаконной добычей песка из реки Дунай без разрешительных документов. Более того, они еще незаконно распоряжались бюджетными средствами и имуществом.

Следствие установило, что участники этой схемы долгое время занимались нелегальной добычей песка на территории Вилковской общины. Прикрытием для их деятельности были работы по "дноуглублению", однако настоящей целью было обустройство частного терминала в Измаильском районе. В результате этих действий государству был нанесен огромный ущерб на сумму более 170 миллионов гривен.

Мэр города среди подозреваемых: коррупция ради трудоустройства

В причастности к этому масштабному преступлению подозреваются двое руководителей транспортных компаний и, особенно шокирующий, городской голова города Вилково.

На основании собранных доказательств городскому голове уже сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 240 Уголовного кодекса Украины (соучастие в незаконной добыче полезных ископаемых). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 39 миллионов гривен.

Другим фигурантам дела сообщено о подозрении по части 3 статьи 240 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча полезных ископаемых и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Им также выбрана аналогичная мера пресечения с возможностью внесения6.

Пример слаженной работы: борьба с экологическими преступлениями продолжается

Этот успешный результат расследования стал ярким примером того, как долгая, слаженная и принципиальная работа правоохранительных органов и Государственной экологической инспекции дает значительные результаты в борьбе с экологическими преступлениями. Он демонстрирует, что, несмотря на все попытки скрыть незаконную деятельность и использовать служебное положение, справедливость побеждает.