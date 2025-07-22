Общины, которые должны заботиться о чистоте, часто не выполняют своих прямых обязанностей, что приводит к росту количества незаконных куч мусора. Почему это происходит, какие последствия для природы и кто отвечает за то, чтобы мы не утонули в собственных отходах?

Горы мусора: чиновники игнорируют обязанности, а граждане – бьют тревогу

Украинские города и села сталкиваются с болезненной проблемой: из-за безответственного отношения к управлению отходами, на наших глазах появляются все новые и новые несанкционированные свалки. Это не просто эстетическая проблема, а настоящая экологичная бомба замедленного действия.

Госэкоинспекция не сидит сложа руки: ее территориальные и межрегиональные органы регулярно фиксируют эти факты засорения. Но самое главное – огромное количество обращений поступает от самих граждан, не желающих жить среди мусора. Люди активно пользуются веб-ресурсом #ЭкоУгроза, чтобы сообщить о нарушениях. Это свидетельствует о том, что общество видит проблему и стремится ее решить.

Закон Украины "Об управлении отходами" четко определяет, что именно исполнительные органы местных советов (сельских, поселковых, городских) обладают полномочиями и ответственностью за эту сферу. Их обязанности включают в себя:

Организацию управления бытовыми отходами и отходами строительства.

Определение компаний, которые будут собирать, перевозить и утилизировать мусор.

Введение раздельного сбора отходов и создание пунктов для этого.

И самое важное – обеспечение ликвидации несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов.

Цена бездействия: деградация земли и воды

К сожалению, как отмечает Госэкоинспекция, именно из-за неполной или ненадлежащей реализации этих полномочий со стороны местных властей мы видим печальную картину: количество несанкционированных свалок не только не уменьшается, а постоянно растет, расширяясь на новые территории.

В то же время, есть и положительные примеры: в тех общинах, где местные власти добросовестно выполняют свои обязанности, "количество несанкционированных свалок существенно меньше". Это доказывает, что решить проблему можно – нужно только желание и ответственность.

Госэкоинспекция, со своей стороны, осуществляет контроль за органами местного самоуправления. Результатом этого контроля является выявление новых свалок, которые местные власти почему-то "не замечали", а также предоставление конкретных требований по устранению нарушений.

Экологический приговор: почему свалки – это угроза для жизни

Госэкоинспекция бьет тревогу не просто так, ведь последствия несанкционированных свалок катастрофичны для окружающей среды и, в конце концов, для здоровья людей.

Они влекут за собой:

Загрязнение поверхностных и подземных вод: Дожди смывают токсичные вещества из мусора и проникают в наши реки, озера и источники питьевой воды.

Загрязнение почвы: Земля, на которой лежит мусор, становится отравленной и непригодной для любого использования на десятилетия.

Загрязнение атмосферного воздуха: Гниение отходов выделяет вредные газы, а частые пожары на свалках отравляют воздух опасными канцерогенами.

Уничтожение природных сред обитания: Дикие животные и растения теряют свои дома, а некоторые виды просто погибают.

"Земельные участки после длительного накопления отходов без выполнения всех необходимых норм и требований - могут в дальнейшем уже не использоваться по целевому назначению и не приносить пользу (экономической и экологической) общин", - подчеркивает Госэкоинспекция. Это означает, что мы не только теряем чистую окружающую среду, но и экономические возможности, ведь такие земли становятся непригодными для сельского хозяйства или строительства.

Проблема свалок – это не только вопрос эстетики или комфорта, это вопрос выживания и ответственности. Пора, чтобы общины осознали свою роль и начали действовать, ведь чистая окружающая среда – это наше общее будущее.