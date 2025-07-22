С 23 по 27 июля в столичном ТРЦ Respublika Park развернется масштабный фестиваль новых смыслов "ЭТАЖИ".

Национальная библиотека Украины для детей станет ключевым партнером и соорганизатором этого события, обещающего объединить все, что мы любим: от искусства и книг до технологий, моды и семейных развлечений. Это настоящий подарок для всей семьи, где каждый найдет что-нибудь для себя!

"ПОВЕРХИ": фестиваль для всех и каждого

Представьте себе место, где на одной локации встречаются книги, искусство, фэшн, новейшие технологии и инновации, а еще пространство для всей семьи с множеством развлечений и образовательных активностей. Добавьте сюда вкусный фудкорт, криптоконференцию для тех, кто в теме, а также площадку для нетворкинга и презентаций – и вы получите фестиваль "ПОВЕРХ"!

Это событие – настоящий глоток свежего воздуха, где можно не только интересно провести время, но и открыть для себя что-то новое, найти вдохновение и новый смысл, как обещают организаторы.

Что подготовила детская зона от Национальной библиотеки?

Особое место на фестивале отведено детской зоне, которую с 23 по 27 июля наполнит Национальная библиотека Украины для детей. Маленьких (и не только!) читателей и гостей ждет насыщенная пятидневная программа, которая не даст скучать никому:

Книгопутешествия: Представьте, как увлекательно путешествовать по страницам любимых книг! Библиотека обещает создать подлинную атмосферу приключений.

Мастерки и викторины: Возможность не только узнать что-нибудь новое, но и создать собственные шедевры, а затем проверить свои знания в веселых конкурсах.

Медитации и библиотерапевтические мероприятия: Даже для детей важно уметь расслабляться и находить гармонию, а книги в этом – лучшие помощники.

Арттерапевтические встречи: творчество как способ выразить себя и разгрузиться.

Турниры настольных игр и шахматные турниры от Лиги каштанового коня: Отличная возможность посоревноваться и показать свой интеллект.

Спортивная гонка от Детско-юношеской федерации новуса: Для активных и непоседливых.

Магический вышивальный ритуал в проекте «Вышиванка для Героя» («Малыши для Малыша»): Невероятно трогательная инициатива, где дети могут создать что-то важное для наших защитников.

Концерты детских коллективов: Музыка и танцы, чтобы поднять настроение!





Время и место: не упустите

Если вы ищете, как интересно и с пользой провести время с семьей, фестиваль "ПОВЕРХИ" – ваш выбор.

Дата проведения: 23 – 27 июля 2025 года

Время проведения: 10:00 – 19:00

Место проведения: ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1, г. Киев (3 этаж, возле центра развлечений Neopolis).

Итак, "Каждый найдет свое! Каждый получит новый смысл!" – как обещают организаторы. Не упустите это событие!







