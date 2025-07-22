Национальная библиотека Украины для детей станет ключевым партнером и соорганизатором этого события, обещающего объединить все, что мы любим: от искусства и книг до технологий, моды и семейных развлечений. Это настоящий подарок для всей семьи, где каждый найдет что-нибудь для себя!
"ПОВЕРХИ": фестиваль для всех и каждого
Представьте себе место, где на одной локации встречаются книги, искусство, фэшн, новейшие технологии и инновации, а еще пространство для всей семьи с множеством развлечений и образовательных активностей. Добавьте сюда вкусный фудкорт, криптоконференцию для тех, кто в теме, а также площадку для нетворкинга и презентаций – и вы получите фестиваль "ПОВЕРХ"!
Это событие – настоящий глоток свежего воздуха, где можно не только интересно провести время, но и открыть для себя что-то новое, найти вдохновение и новый смысл, как обещают организаторы.
Что подготовила детская зона от Национальной библиотеки?
Особое место на фестивале отведено детской зоне, которую с 23 по 27 июля наполнит Национальная библиотека Украины для детей. Маленьких (и не только!) читателей и гостей ждет насыщенная пятидневная программа, которая не даст скучать никому:
Книгопутешествия: Представьте, как увлекательно путешествовать по страницам любимых книг! Библиотека обещает создать подлинную атмосферу приключений.
Мастерки и викторины: Возможность не только узнать что-нибудь новое, но и создать собственные шедевры, а затем проверить свои знания в веселых конкурсах.
Медитации и библиотерапевтические мероприятия: Даже для детей важно уметь расслабляться и находить гармонию, а книги в этом – лучшие помощники.
Арттерапевтические встречи: творчество как способ выразить себя и разгрузиться.
Турниры настольных игр и шахматные турниры от Лиги каштанового коня: Отличная возможность посоревноваться и показать свой интеллект.
Спортивная гонка от Детско-юношеской федерации новуса: Для активных и непоседливых.
Магический вышивальный ритуал в проекте «Вышиванка для Героя» («Малыши для Малыша»): Невероятно трогательная инициатива, где дети могут создать что-то важное для наших защитников.
Концерты детских коллективов: Музыка и танцы, чтобы поднять настроение!
Время и место: не упустите
Если вы ищете, как интересно и с пользой провести время с семьей, фестиваль "ПОВЕРХИ" – ваш выбор.
Дата проведения: 23 – 27 июля 2025 года
Время проведения: 10:00 – 19:00
Место проведения: ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1, г. Киев (3 этаж, возле центра развлечений Neopolis).
Итак, "Каждый найдет свое! Каждый получит новый смысл!" – как обещают организаторы. Не упустите это событие!